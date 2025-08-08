Bolt rozszerza funkcjonalność swojej aplikacji, wprowadzając nowy „profil rodzinny”, czyli opcję, która znacząco ułatwi zarządzanie przejazdami w imieniu bliskich. To odpowiedź na potrzeby osób, które często organizują transport dla członków rodziny, współpracowników lub znajomych. W czym pomoże nowe rozwiązanie?

Ta nowość w Bolt przyda się wielu osobom

Bolt sukcesywnie rozszerza obszar swojej działalności na kolejne polskie miasta. Niedawno kierowcy Bolt pojawili się w popularnych nadmorskich kurortach. Tym bardziej cieszy, że coraz więcej osób będzie mogło skorzystać z nowości, która pozwoli łatwiej zamawiać przejazdy dla znajomych lub rodziny. Jak to działa?

Nowy profil rodzinny w aplikacji Bolt pozwala jednej osobie zarządzać przejazdami nawet dla dziewięciu innych użytkowników. Wystarczy, że każdy z członków grupy posiada aktywne konto w Bolt i spełnia minimalny wymóg wieku, czyli 18 lat.

Po utworzeniu wspólnego profilu, zaproszone osoby mogą samodzielnie zamawiać kursy, które zostaną automatycznie opłacone przez właściciela konta. Dodatkowo, osoba zarządzająca profilem ma wgląd w przebieg każdego przejazdu oraz możliwość ustalenia miesięcznych limitów wydatków.

Z danych, na które powołuje sie firma wynika, że od 2 do 6% kursów jest zamawianych dla kogoś innego niż właściciel konta. Dotychczas wymagało to ręcznego udostępniania szczegółów kursu lub fizycznej obecności osoby zamawiającej. Nowa opcja upraszcza cały ten proces, ponieważ wystarczy dołączyć daną osobę do profilu rodzinnego i ustalić zasady współdzielenia usług.

Co ważne, właściciel konta otrzymuje powiadomienia w czasie rzeczywistym o rozpoczęciu i zakończeniu każdego kursu, a także może sprawdzić aktualną lokalizację pojazdu, skontaktować się z kierowcą lub pasażerem i zareagować w razie potrzeby.

To także krok w stronę jeszcze większego bezpieczeństwa

Wprowadzenie tej opcji wpisuje się w szersze działania Bolt, których celem jest podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników (takich jak np. Bolt Kobiety dla Kobiet). To także sposób na zwiększenie dostępności usługi wśród osób, które do tej pory rzadko korzystały z aplikacji np. starszych członków rodziny, którym trudno opanować obsługę smartfona lub metody płatności mobilnych.

Jak podkreśla Paweł Kuncicki, General Manager Bolt w Polsce, profil rodzinny to rozwiązanie praktyczne, a zarazem bardzo potrzebne. Umożliwia pomoc najbliższym bez konieczności każdorazowego planowania i uzgadniania szczegółów kursów. W dodatku zwiększa przejrzystość i pozwala uniknąć nieporozumień, bo użytkownicy mają stały dostęp do historii przejazdów, limitów wydatków i wszystkich informacji o członkach grupy.

Nowa funkcja uzupełnia zestaw już istniejących narzędzi bezpieczeństwa dostępnych w aplikacji Bolt. Użytkownicy nadal mogą korzystać z przycisku bezpieczeństwa, udostępniać trasę przejazdu bliskim osobom czy zgłaszać nieprawidłowości w czasie rzeczywistym.