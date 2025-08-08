Laptopy ze Snapdragonem nadrabiają zaległości

Komputery z procesorami Arm zasadniczo oferują tę samą funkcjonalność, co pecety bazujące na konwencjonalnych układach x86. Czasem jednak nie wszystko działa albo nie działa tak jak powinno. I tak na przykład czymś, co odczuwać mogli użytkownicy laptopów ze Snapdragonami, był brak kompatybilności z oprogramowaniem Audacity, służącym do nagrywania i edycji audio. Na szczęście można już o tym mówić w czasie przeszłym.

Audacity wreszcie ruszy na laptopie ze Snapdragonem

Aktualizacja Audacity 3.7.5 wprowadza kilka małych zmian i jedną dużą: wreszcie natywnie obsługuje system Windows 11 na komputerach z procesorami Arm. Istotny jest ten dopisek o Okienkach, ponieważ linuksowe dystrybucje, jak i macOS, nie robiły podobnych problemów już wcześniej.

Jeśli chodzi o system Windows 11 i procesory Arm, to tak naprawdę mowa jest o laptopach klasy Copilot+ PC, wykorzystujących układy z rodziny Qualcomm Snapdragon X.

Aktualnie rodzinę tworzą cztery chipsety:

12-rdzeniowy Snapdragon X Elite o częstotliwości taktowania do 4,2 GHz z GPU o mocy 4,6 TFLOPS i NPU o mocy 45 TOPS,

10-rdzeniowy Snapdragon X Plus o częstotliwości taktowania do 3,4 GHz z GPU o mocy 3,8 TFLOPS i NPU o mocy 45 TOPS,

8-rdzeniowy Snapdragon X Plus o częstotliwości taktowania do 3,4 GHz z GPU o mocy 2,1 TFLOPS i NPU o mocy 45 TOPS,

8-rdzeniowy Snapdragon X (X1) o częstotliwości taktowania do 3 GHz z GPU o mocy 1,7 TFLOPS i NPU o mocy 45 TOPS.

Testy wykazują, że pod względem wydajności i energooszczędności procesory firmy Qualcomm są w stanie poważnie rywalizować z układami Intel i AMD, nierzadko nawet je pokonując. Jednak problematyczne bywa właśnie to, że nie wszystko działa. W przypadku Audacity jest to już przeszłość, chociaż… nie do końca.

Potencjalne problemy z Audacity na komputerze z Windows 11 i procesorem Arm

O ile bowiem baza programu działać ma bez zarzutu, to już niektóre wtyczki nie są obsługiwane na systemach Arm. To między innymi VST i OpenVINO. Początkowo nie działać może także FFmpeg (ale to akurat da się rozwiązać, ręcznie pobierając kompilację w wersji ARM64).

Audacity na laptopie (źródło: Audacity)

Tak czy inaczej na pewno jest to ważny krok naprzód – szczególnie, że o braku kompatybilności z częścią oprogramowania nie mówi się głośno. Tymczasem użytkownik kupujący swój laptop z Windows 11 nie powinien musieć martwić się o to, czy dany program ruszy u niego, czy nie – szczególnie, gdy mówimy o sprzęcie za kilka, a czasem i kilkanaście tysięcy złotych.

Nie tylko Audacity…

Na przestrzeni ostatnich miesięcy wsparcia dla procesorów Arm na Windows 11 doczekały się też między innymi aplikacje Adobe Premiere Pro i After Effects, Vegas Pro, Dysk Google, Signal, Telegram, Proton VPN, Malwarebytes czy VirtualBox (na razie w wersji beta).

Wracając jeszcze na koniec do opisywanej aktualizacji. Audacity 3.7.5 wprowadza również 32-bitowe PCM do importera FLAC oraz eliminuje wiele znanych błędów, zwiększając przy okazji stabilność działania programu.