„Kobiety dla kobiet” – nowa opcja przejazdów w Bolt

Bolt zamierza zwiększyć poziom komfortu i bezpieczeństwa przejazdów taksówkami, więc uruchamia nową kategorię przejazdów. Skorzystają z niej kobiety.

W Polsce rusza nowa opcja przejazdów Bolt, dzięki której kobiety, wybierając przejazd będą mogły poczuć się pewniej i bardziej bezpiecznie. Pasażerki będą mogły zaznaczyć w aplikacji, że przejazd ma być realizowany przez kobietę.

Bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z aplikacji Bolt jest dla nas priorytetem. Prowadzimy intensywne działania, mające na celu poprawienie bezpieczeństwa przejazdów taksówkami, takie jak weryfikacja kierowców w czasie rzeczywistym czy cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Te ostatnie zostały już docenione także przez branżę, która zaczyna wprowadzać podobne rozwiązania, wzorowane na naszych materiałach. Uruchomienie kategorii „Kobiety dla Kobiet” to kolejny nasz krok, który nie tylko zwiększa bezpieczeństwo pasażerek i kierowczyń, ale ma głównie na celu zachęcenie kobiet do zawodu kierowcy. To także dowód na to, że jako firma chcemy się rozwijać i nieustannie polepszać jakość usług, świadczonych za pomocą naszej aplikacji.

Paweł Kuncicki, Country Manager Bolt w Polsce