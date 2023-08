Cyberpunk 2077: Widmo wolności wywróci rozgrywkę do góry nogami

Nieco ponad miesiąc pozostał do premiery Cyberpunk 2077: Widmo wolności, czyli pierwszego, fabularnego dodatku do CP 2077. Z tej okazji producenci wypuścili kolejny materiał promujący DLC.

Cyberpunk 2077: Widmo wolności wprowadzi masę nowości

Od wielu miesięcy wiedzieliśmy, że CD Projekt Red przygotowuje się do wypuszczenia pierwszego dodatku do Cyberpunka 2077. Widmo wolności ma zadebiutować 26 września tego roku i wyjdzie jedynie na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

DLC wprowadzi nowe, fabularne misje i rozwinie historię poznaną w podstawowej części gry. Wiadomo też, że twórcy szykują nową dzielnicę, postacie i miejsca wcześniej nieznane graczom Cyberpunka.

Dla fanów CP było jednak jasne, że to nie koniec zmian. Przebudowane miały zostać także inne systemy z Cyberpunka 2077 i tak oto doczekamy się prawdziwej rewolucji w tym świecie. Oprócz dziesiątek nowych questów fabularnych, do gry dodane zostaną także kontrakty oraz „nieskończone, dynamiczne wydarzenia i misje”. Cokolwiek to znaczy, zapowiada się ciekawie.

Podobnie zresztą będzie z walką w pojazdach oraz bronią pokładową. Najnowszy trailer, który możesz obejrzeć wyżej, pokazuje ten fragment rozgrywki od około 2 minuty. Wygląda to świetnie i na pewno będzie jedną z pierwszych rzeczy, jakie sprawdzę w tym DLC.

Tak prezentują sie nowości w Cyberpunk 2077: Widmo wolności (źródło: tabletowo.pl)

Odświeżone SI, przebudowany system rozwoju

Oprócz powyższych rzeczy, w Cyberpunk 2077: Widmo wolności pojawią się także całkowicie odświeżone lub zmienione systemy z podstawowej wersji gry. Ulepszono zachowanie policji, która ma reagować na wydarzenia w mieście, odświeżono SI podczas walki, a przede wszystkim zmieniono wszczepy i atuty oraz przygotowano dla nich całkowicie nowe drzewko. Podobne zmiany dotyczą umiejętności.

To jednak nie koniec zmian, ponieważ twórcy zdecydowali się także na zwiększenie limitu poziomu oraz przygotowali ponad 100 nowych przedmiotów, które można wykorzystać.

DLC kosztuje 99 złotych na PC, PS5 i Xbox Series X/S. Patrząc na liczbę nowych lub zmienionych elementów, śmiało można stwierdzić, że deweloperzy się napracowali, a cena dodatku jest odpowiednia.