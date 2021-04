Play odświeża ofertę MIX. Klienci dostaną więcej gigabajtów

Taryfa Play MIX łączy w sobie zalety oferty na kartę i możliwości, jakie daje umowa na abonament, ponieważ klient może dobrać smartfon w atrakcyjnej cenie na start (już od złotówki). Dziś operator przedstawił odświeżoną wersję swojego MIX-a z większymi pakietami internetu.

W ostatnim czasie Play regularnie informuje o nowych ofertach i promocjach. Osoby, które zdecydują się na ofertę z telewizją lub pakiet telewizja + internet (mobilny albo stacjonarny) otrzymają w prezencie dostęp do platformy Netflix nawet na kilkanaście miesięcy. Ponadto operator przygotował też specjalną taryfę z pakietem aż 1000 GB internetu.

Nowa oferta Play MIX – cennik

Klienci mają do wyboru cztery taryfy: MIX S, MIX M, MIX L oraz MIX L EXTRA. W każdej z nich, również w tej najtańszej, otrzyma nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci.

Do tego w taryfach MIX L i MIX L EXTRA operator daje nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci, natomiast w ofertach MIX S i MIX M nielimitowane z numerami Play oraz – odpowiednio – pakiet 200 i 400 minut do innych sieci (po ich wykorzystaniu cena jednej minuty to 29 groszy).

Ponadto, im wyższe zobowiązanie, tym więcej internetu klient dostanie co miesiąc. W taryfie MIX S są to 3 GB, w MIX M – 5 GB, w MIX L – 9 GB, a w MIX L EXTRA – 11 GB. Dodatkowo w tej ostatniej dostępna jest usługa naprawy wyświetlacza przez dwa lata za jednorazową opłatę w wysokości 1 złotówki.

źródło: Play

W podstawowym wydaniu Play MIX klient podpisuje umowę na 24 doładowania w kwocie od 30 złotych do 60 złotych. Jeżeli jednak chce zapłacić mniej za smartfon na start, może podwoić wartość 12 ostatnich doładowań lub pozostać przy ich obecnej wysokości, ale jednocześnie zobowiązać się do zwiększenia ich liczby do w sumie 36 (zamiast 24).

Jak działa MIX Elastyczny z tańszym smartfonem? (źródło: Play)

Operator poinformował też, że w ramach oferty JUNIOR BOX wraz ze smartfonem dodawane są słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic. Ponadto dzieci dostaną również darmowy dostęp do platformy Akademia Team Play, „która gromadzi treści pobudzające ich kreatywność oraz edukujące ich na tematy związane ze światem cyfrowym”. To jednak jeszcze nie wszystko, ponieważ oferta ta obejmuje także jeden bezpłatny miesiąc korzystania z aplikacji Bezpieczna Rodzina.