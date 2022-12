Podsumowanie roku 2022 na Steam. Sprawdź, jak wyglądał twój gamingowy rok na PC

Końcówka roku to czas nie tylko korporacyjnych podsumowań oraz obliczania zysków i strat. Również każdy z nas z chęcią zrobiłby niskim kosztem rachunek tego, ile czasu poświęcił na co przez ostatnie 12 miesięcy. Na szczęście platformy wirtualne coraz częściej udostępniają odpowiednie strony ze statystykami.

Gamingowy rachunek sumienia

Czy jesteście w stanie szybko stwierdzić, ile godzin spędziliście w tym roku grając w gry wideo? Jakie tytuły były waszymi ulubionymi lub ile osiągnięć zdobyliście łącznie przez ostatnie (prawie) 365 dni? Zbieranie takich danych samodzielnie i opracowywanie to mozolna praca i wolimy, aby ktoś zrobił to za nas. Dlatego właśnie miłym rozwiązaniem jest gotowe podsumowanie np. to opracowane przez PlayStation. Tylko kilka kliknięć dzieli nas od gamingowego podsumowania 2022 roku, którym możemy pochwalić się przed znajomymi. Podobną witryną postanowił podzielić się z nami również Valve.

Przyznaje, że patrząc na podsumowania moich znajomych na Steam, nie czuję się przesadnie dumny ze swojego „profilu gracza” w tym roku. (Bartosz Kaja / Tabletowo.pl)

Odwiedzając dedykowaną stronę przez przeglądarkę internetową lub wewnątrz Steam możemy poznać nasz profil PC-owego gracza z ostatnich 12 miesięcy. Oczywiście nie każdy poświęca 100% swojego czasu akurat na tej platformie dystrybucji cyfrowej, ale można śmiało założyć, że u większości graczy korzystających z komputera, platforma należąca do Valve to główne źródło rozrywki.

Gros danych do analizy

Za pomocą podsumowania roku 2022 na Steamie dowiemy się nie tylko, w jakie gry graliśmy najczęściej i ile procent naszego czasu na platformie na nie poświęciliśmy. Poznacie również ile osiągnięć odblokowaliście w tym roku lub ile ogranych przez was gier było starszych niż 8 lat. Na stronie czekają na was również wykresy słupkowe z łącznym czasem rozgrywki najczęściej uruchamianych tytułów z Waszej biblioteki.

Przykładowa szeroka grafika idealna na Facebooka lub Instagrama.

A jeżeli uważacie swoje podsumowanie ze wystarczająco czadowe, możecie skorzystać z opcji udostępnienia. Oprócz możliwości wysłania załącznika znajomym możemy pobrać odpowiednio przyciętą grafikę i opublikować ją np. na Instagramie, Facebooku czy Twitterze. W przeciwieństwie do PlayStation za przejrzenie wyników za 2022 rok nie otrzymamy żadnego awatara – trochę szkoda.

Biorąc pod uwagę że ja, wieloletni PeCetowiec miałem w tym roku ciekawsze podsumowanie na platformie PlayStation, przemilczę swoje tegoroczne wyniki na Steamie.