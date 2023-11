Pamiętacie świetny deal na PS5? Ten jest jeszcze lepszy!

Do Black Friday 2023 jeszcze trochę czasu, ale już teraz możemy znaleźć w niektórych sklepach ciekawe promocje. Część z nich jest tak dobra, że być może podczas tego słynnego „święta” nie znajdziemy lepszych! Tym razem można dorwać PlayStation 5 w bardzo przystępnej cenie.

PS5 taniej niż ostatnim razem!

Półtora tygodnia temu pisaliśmy o świetnej promocji na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X razem z najnowszym Call of Duty: Modern Warfare 3. Wtedy można było dorwać zestaw z PS5 lub XSX za 2299 złotych, co jest świetną ceną, jak na te konsole – w końcu normalna cena za takie urządzenie to okolice 2700 złotych, a nowe gry kosztują około 349 złotych!

Spider-Man 2 prezentuje się obłędnie na PlayStation 5 (źródło: tabletowo.pl)

Jednak teraz Media Expert postanowił pójść o krok dalej i przygotował nową akcję promocyjną z PlayStation 5 w roli głównej. Tym razem konsolę w wersji z napędem, jednym padem oraz grą Marvel’s Spider-Man 2 można dostać za 2199 złotych. Pamiętajcie jednak, że musicie podać kod rabatowy, bo inaczej cena będzie wynosić 3099,99 złotych (kod jest dostępny na stronie sklepu).

Czy warto kupić w zestawie?

Gracze często stoją przed dylematem – kupić konsolę w zestawie z dodatkami czy szukać „gołej” wersji z samym padem? Tutaj nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, bo to po prostu zależy. Jednak ten zestaw opłaca się nawet dla samej konsoli, ponieważ całość jest wyceniona na aż 500 złotych mniej niż „czysta” konsola bez niczego.

9 Ocena

Co więcej, fani Marvela lub superbohaterów na pewno będą zadowoleni, ponieważ najnowszy Spider-Man 2 to po prostu świetny tytuł. W recenzji Marvel’s Spider-Man 2 na Tabletowo.pl dostał 9/10 i w moim odczuciu to jeden z głównych faworytów do gry roku. Jeżeli lubisz te klimaty, to taki zestaw będzie strzałem w dziesiątkę.

Jeżeli jednak celujesz w inne tytuły, to i tak warto się zastanowić nad tym zestawem. Za niewiele więcej można go dostać w RTV Euro AGD, gdzie kosztuje 2248 złotych (tutaj nie musisz podawać kodu promocyjnego).