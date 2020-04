T‑Mobile uruchamia bezpłatny Telefon Pogadania dla seniorów

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa T‑Mobile zdecydowało się na wdrożenie specjalnej usługi skierowanej dla seniorów.

Wprowadzone ograniczenia sprawiają, że kontakt z najbliższymi jest znacznie trudniejszy i często jedynym narzędziem komunikacji okazuje się telefon. Oczywiście pod warunkiem, że mamy znajomych, z którymi możemy przeprowadzić dłuższą rozmowę. Niestety, nie zawsze jest to możliwe.

Problem dotyczy szczególnie osób starszych. Seniorzy, pozostający w domach ze względów bezpieczeństwa i obawie o własne zdrowie, mogą teraz poczuć się jeszcze bardziej samotnie. Zwłaszcza, gdy nie posiadają bliskich, z którymi mogą porozmawiać, podzielić się swoimi emocjami czy uzyskać odpowiedzi na pytania związane z koronawirusem.

T-Mobile, aby w tych trudnych czasach pomóc seniorom, postanowiło wesprzeć funkcję Otwarte Idee w uruchomieniu specjalnej, bezpłatnej linii telefonicznej. Telefon Pogadania obsługiwany jest przez kilkuset wolontariuszy, z którymi można porozmawiać w godzinach od 15:00 do 20:00. Zachęcają oni starsze osoby do pozostania w domu i wspierają je rozmową.

„Pandemia i konieczność pozostawania w domach to wielki test dla wszystkich społeczeństw. W tej sytuacji kontakt z bliskimi jest najważniejszy. Dlatego jestem szczególnie dumna, że w takich czasach to właśnie T‑Mobile może wnieść wielką wartość do wielu domów – pomóc być blisko w tymi, których się kocha i ceni. Dla tych, którzy dziś nie mają z kim wymienić myśli dajemy możliwość skorzystania z bezpłatnego Telefonu Pogadania. Wiemy, że każdy temat jest ważny, każda chwila jest ważna i każdy z Nas zasługuje na rozmowę z osobą, która go wysłucha i okaże wsparcie.”

– Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T‑Mobile