Kolejny pakiet internetu dla klientów T-Mobile i dłuższa ważność konta dla seniorów

Chociaż epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 skutecznie uprzykrza wszystkim życie, to jednocześnie przez nią rodziny mogą (w końcu) spędzić ze sobą więcej czasu, a dostawcy usług telekomunikacyjnych dbają o to, aby ich klientom nie nudziło się w domach. Teraz, już po raz kolejny, T-Mobile za darmo udostępnia swoim klientom dodatkową paczkę internetu, a do tego bezpłatnie wydłuży ważność konta wszystkim seniorom, którzy korzystają z oferty na kartę.

Pogoda ostatnio płata nam figle, ponieważ raz całkowicie zniechęca do wyjścia z domu, a kolejnego dnia aż się o to prosi. Niestety, z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzone w miniony wtorek kolejne obostrzenia, coraz trudniej znaleźć argument, żeby opuścić cztery ściany. I naprawdę lepiej tego nie robić dla swojego i wszystkich innych dobra. Operatorzy od kilku tygodni starają się uprzyjemnić swoim klientom „domowe uziemienie”, udostępniając im bezpłatnie różne dodatkowe usługi i bonusy. T-Mobile nie jest tutaj wyjątkiem – Magentowy także jest bardzo hojny.

Dodatkowe 10 GB internetu dla wszystkich klientów T-Mobile

Jak informuje operator, już milion osób skorzystało z darmowych paczek gigabajtów, które T‑Mobile udostępnia co tydzień swoim klientom. Pakiet 10 GB będzie można aktywować za darmo w aplikacji Mój T-Mobile (dostępna w Sklepie Google Play, Huawei AppGallery i App Store) od jutra, 3 kwietnia, do niedzieli, 5 kwietnia 2020 roku włącznie. Oferta skierowana jest do użytkowników ofert na abonament, MIX oraz na kartę.

Dodatkowy pakiet 10 GB internetu zostanie aktywowany w ciągu 72 godzin od złożenia zlecenia i będzie ważny przez 7 dni kalendarzowych w przypadku ofert MIX i prepaid. Klienci, którzy opłacają comiesięczny abonament, dostaną na jego wykorzystanie znacznie więcej czasu, bo aż do końca kolejnego okresu rozliczeniowego, czyli ponad miesiąc, a w najlepszych przypadkach nawet blisko dwa.

T-Mobile za darmo przedłuży ważność konta seniorom

Operator postanowił jednocześnie zadbać o osoby, które ukończyły 60 lat i korzystają z oferty na kartę. Od dziś, tj. 2 kwietnia 2020 roku, T-Mobile automatycznie i całkowicie za darmo wydłuża ważność konta o dodatkowych 100 dni użytkownikom, których konto straciłoby ważność w ciągu najbliższych 30 dni. Co więcej, dotyczy to również klientów z nieaktywnym kontem i numerów w sieci Heyah.

T-Mobile prześle potwierdzenie tej operacji SMS-em. Weryfikacja przeprowadzana jest na podstawie danych, na które zarejestrowany jest dany numer telefonu. Stan i ważność konta sprawdza się kodem *101# w T-Mobile na kartę i *108# w Heyah na kartę.

