Szybka promocja Orange. Masz tylko 2 dni, żeby z niej skorzystać

Jeśli lubicie czuć tę adrenalinę, gdy pojawia się możliwość skorzystania z atrakcyjnej promocji, ale czas goni, to oferta Orange jak najbardziej może być odpowiedzią na Wasze oczekiwania. Sprawdźcie, co możecie dzięki niej zyskać i ile zaoszczędzić.

Szybka promocja Orange na abonament

Operator wystartował z kolejną promocją na abonament komórkowy, ale obowiązuje ona tylko do jutra, tj. 20 stycznia 2023 roku. Dzięki niej aż przez trzy miesiące otrzymacie rabat w wysokości 100% na wybrane abonamenty – Plan M i Plan L. Co ważne, oferta jest dostępna zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów. Aby jednak z niej skorzystać, należy złożyć zamówienie za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego Orange. Jeśli zaś przeniesiecie numer z innej sieci, otrzymacie rabat 100% na abonament przez trzy miesiące również na Plan S.

Ponadto operator przygotował specjalną ofertę dla klientów przedłużających umowę – otrzymają oni dodatkowe 5 złotych rabatu miesięcznie na abonament na 24 miesiące, dzięki któremu zapłacą co miesiąc 60 złotych (zamiast 65 złotych). Co ważne, łączy się ona z promocją, dzięki której można otrzymać 100% zniżki na abonament przez trzy pierwsze miesiące.

Informacyjnie trzeba jeszcze dodać, że podane wyżej kwoty uwzględniają rabat za e-fakturę (5 złotych) i zgody marketingowe (5 złotych), a także za podpisanie umowy na czas określony (10 złotych miesięcznie przez pierwsze 24 miesiące). Ponadto warto wiedzieć, że do pierwszej faktury zostanie doliczona opłata aktywacyjna wysokości 60 złotych (nie dotyczy przedłużenia umowy).

Musicie też być świadomi, że jeśli zdecydujecie się na więcej niż jeden abonament, na każdy kolejny otrzymacie 20 złotych rabatu i dodatkowe 3 GB co miesiąc (pod warunkiem terminowej płatności).

Co Orange daje w abonamencie?

W każdym abonamencie operator zapewnia rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu w Polsce oraz roamingu w Unii Europejskiej, a także CyberOchronę, która – jak informuje operator – zwiększa bezpieczeństwo smartfona w przypadku cyberataków. Jest ona włączana automatycznie, nie wymaga instalowania ani aktualizacji, a do tego działa zawsze, gdy klient korzysta z mobilnej sieci Orange.

W Planie S klient otrzymuje 30 GB internetu do wykorzystania w Polsce (10,55 GB w UE). W Planie M i Planie L przez pierwszych 12 miesięcy liczba GB w abonamencie jest podwajana do – odpowiednio – 140 GB (12,47 GB w UE) i 300 GB (16,30 GB w UE). Od 13. do 24. miesiąca do dyspozycji będzie 70 GB i 150 GB. Po wykorzystaniu dostępnego pakietu GB prędkość transmisji danych zostanie ograniczona do maksymalnie 1 Mbit/s.

Co ważne: w każdym abonamencie Orange zapewnia dostęp do technologii 5G bez dodatkowych opłat. Aby jednak z niej korzystać, należy posiadać urządzenie, które obsługuje 5G w paśmie 2100 MHz, a także znajdować się w zasięgu 5G tego operatora. Dostępność 5G można sprawdzić na mapie zasięgu Orange.

Regulamin promocji Abonament komórkowy II (PDF)