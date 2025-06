Duże zmiany w sklepie RTV Euro AGD. Korzystne dla klientów

Zwykle ogłoszenie zmiany regulaminu nie jest interesującą informacją dla klientów, nawet jeśli korzystają z usług danej firmy. W tym przypadku jednak sklep internetowy RTV Euro AGD wprowadzi modyfikacje, które są naprawdę istotne i warto o nich wiedzieć.

Nowy regulamin sklepu internetowego RTV Euro AGD od 21 czerwca 2025 roku. Najważniejsze zmiany

W nowym regulaminie doprecyzowano lub ujednolicono część definicji (m.in. Moderatora – aktualnie to podmiot upoważniony przez Usługodawcę do Weryfikacji Treści, a od 21 czerwca osoba upoważniona przez Usługodawcę do usuwania Treści), a także dodano nowe, w tym Gość i Potwierdzony zakup.

Za sprawą wprowadzenia do regulaminu pojęcia Gość możliwe będą zakupy w sklepie internetowym RTV Euro AGD bez konieczności logowania się na konto lub rejestracji nowego konta w przypadku, gdy ktoś go nie posiada. Wymagane będzie jedynie zaakceptowanie regulaminu. Sklep zastrzega jednak, że wybrane funkcjonalności nie będą dostępne w trybie Gość.

Ponadto od 21 czerwca 2025 roku możliwość wystawienia opinii o produkcie dostaną wyłącznie osoby, które faktycznie zakupiły dany produkt w sklepie RTV Euro AGD. Implikuje to wprowadzenie do zaktualizowanego regulaminu pojęcia Potwierdzony zakup. Sklep już teraz informuje przy opiniach, czy klient, który wystawił opinię, kupił dany produkt u niego, ale ograniczenie możliwości wystawiania oceny powinno zapewnić bardziej rzeczywisty obraz produktu.

Zmiana ta powinna również wyeliminować zjawisko pisania w sekcji Opinii komentarzy, niepowiązanych z samym urządzeniem oraz niewynikających z jego użytkowania. Aktualnie można bowiem znaleźć „opinie” typu Nie mam tego tel ale chyba jest fajny.

Każdy klient będzie mógł wystawić tylko jedną opinię do każdego produktu oraz edytować ją lub usunąć w ciągu 15 minut od publikacji, ale pod warunkiem, że w tym czasie nie dodano do niej komentarzy bądź odpowiedzi na pytanie. W takim przypadku usunięcie oraz edycja wpisu możliwe będą tylko za pośrednictwem ustawień dostępnych w koncie klienta. Później usunięcie opinii dostępne ma być wyłącznie po wysłaniu wniosku na adres e-mail [email protected].

Sklep zastrzega sobie też prawo do automatycznego lub ręcznego (odpowiednio przez algorytmy i moderatorów) usuwania treści dodanych przez klientów, w szczególności tych, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie regulaminu, w tym Regulaminu Publikacji Treści, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy.

Co jeszcze zmieni się w sklepie RTV Euro AGD od 21 czerwca 2025 roku

Sklep zdecydował się również wprowadzić Zamówienie z odroczoną dostępnością – mowa tutaj o zamówieniu, które będzie zrealizowane przez Usługodawcę w terminie przyszłym, określonym przez Usługodawcę. Ponadto w nowym regulaminie zawarto zastrzeżenie, że klient nie będzie mógł zawrzeć umowy o kredyt w przypadku, gdy ma zastrzeżony PESEL (co jest niemożliwe już od 1 czerwca 2024 roku – po prostu dodano to do regulaminu).

Aktualny regulamin sklepu internetowego RTV Euro AGD

Regulamin sklepu internetowego RTV Euro AGD obowiązujący od 21 czerwca 2025 roku (PDF)