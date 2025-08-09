Minister Krzysztof Gawkowski Ministerstwo Cyfryzacji Czestochowa PLLuM
źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
Sztuczna Inteligencja

Sztuczna inteligencja trafia do polskich urzędów

Piotr Bukański·
Strona główna
Sztuczna Inteligencja
Sztuczna inteligencja trafia do polskich urzędów

Polski model językowy PLLuM wkrótce zacznie wspierać pracę samorządów. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że rozpoczynają się pierwsze pilotaże wykorzystania AI w urzędach. Rozwiązanie ma ułatwić obsługę mieszkańców i przyspieszyć pracę administracji. Za co dokładnie będzie odpowiadać?

Polski model językowy w praktyce

PLLuM, czyli Polish Large Language Model, to pierwszy opracowany w naszym kraju duży model językowy, stworzony z myślą o obsłudze języka polskiego w urzędach i instytucjach publicznych. Projekt został przygotowany przez Centralny Ośrodek Informatyki przy wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji, a jego celem jest zapewnienie bezpiecznej, krajowej alternatywy dla zagranicznych systemów AI. W przeciwieństwie do popularnych, komercyjnych modeli, PLLuM powstaje w całości w Polsce, a jego dane i infrastruktura pozostają pod kontrolą państwa.

Wersja dostępna publicznie potrafi już odpowiadać na pytania, streszczać teksty, generować treści i tłumaczyć. Została przygotowana tak, by rozumieć specyfikę polskiego języka urzędowego, terminologii prawniczej oraz kontekstu kulturowego. Według twórców to ogromna przewaga nad zagranicznymi rozwiązaniami, takimi jak choćby ChatGPT, które często mają problem z niuansami językowymi – tak było przynajmniej do tej pory. Może model GPT-5 zaskoczy nas pozytywnie również w tym względzie.

W lipcu 2025 roku model PLLuM otrzymał dużą aktualizację. Potrafi wspierać tworzenie pism urzędowych, proponując gotowe akapity zgodne z obowiązującymi standardami. Aktualizacja poprawiła również dokładność odpowiedzi w zakresie prawa, edukacji i administracji publicznej.

Zobacz również

Pierwsze wdrożenia PLLuM w samorządach

Jak w najnowszym komunikacie poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, rozpoczynają się pilotażowe wdrożenia PLLuM w polskich samorządach. Testy obejmą m.in. obsługę korespondencji z mieszkańcami, automatyczne generowanie odpowiedzi na powtarzające się pytania oraz pomoc w tworzeniu projektów uchwał i pism urzędowych.

Model będzie działał jako narzędzie wspierające pracowników administracji. Nie zastąpi więc urzędników, ale pozwoli im skupić się na bardziej złożonych zadaniach. Częstochowa jest pierwszym samorządem w Polsce, który rozpoczyna pilotaż tego rozwiązania.

Ministerstwo podkreśla, że testy pozwolą ocenić, jak sztuczna inteligencja radzi sobie z realnymi wyzwaniami administracji. Wnioski z pilotażu posłużą do dalszego dostosowania modelu i opracowania procedur jego bezpiecznego wykorzystania w szerszej skali.

Obserwuj nas