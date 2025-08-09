Sztuczna inteligencja trafia do polskich urzędów

Polski model językowy PLLuM wkrótce zacznie wspierać pracę samorządów. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że rozpoczynają się pierwsze pilotaże wykorzystania AI w urzędach. Rozwiązanie ma ułatwić obsługę mieszkańców i przyspieszyć pracę administracji. Za co dokładnie będzie odpowiadać?

Polski model językowy w praktyce

PLLuM, czyli Polish Large Language Model, to pierwszy opracowany w naszym kraju duży model językowy, stworzony z myślą o obsłudze języka polskiego w urzędach i instytucjach publicznych. Projekt został przygotowany przez Centralny Ośrodek Informatyki przy wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji, a jego celem jest zapewnienie bezpiecznej, krajowej alternatywy dla zagranicznych systemów AI. W przeciwieństwie do popularnych, komercyjnych modeli, PLLuM powstaje w całości w Polsce, a jego dane i infrastruktura pozostają pod kontrolą państwa.

Wersja dostępna publicznie potrafi już odpowiadać na pytania, streszczać teksty, generować treści i tłumaczyć. Została przygotowana tak, by rozumieć specyfikę polskiego języka urzędowego, terminologii prawniczej oraz kontekstu kulturowego. Według twórców to ogromna przewaga nad zagranicznymi rozwiązaniami, takimi jak choćby ChatGPT, które często mają problem z niuansami językowymi – tak było przynajmniej do tej pory. Może model GPT-5 zaskoczy nas pozytywnie również w tym względzie.

W lipcu 2025 roku model PLLuM otrzymał dużą aktualizację. Potrafi wspierać tworzenie pism urzędowych, proponując gotowe akapity zgodne z obowiązującymi standardami. Aktualizacja poprawiła również dokładność odpowiedzi w zakresie prawa, edukacji i administracji publicznej.

Pierwsze wdrożenia PLLuM w samorządach

Jak w najnowszym komunikacie poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, rozpoczynają się pilotażowe wdrożenia PLLuM w polskich samorządach. Testy obejmą m.in. obsługę korespondencji z mieszkańcami, automatyczne generowanie odpowiedzi na powtarzające się pytania oraz pomoc w tworzeniu projektów uchwał i pism urzędowych.

Model będzie działał jako narzędzie wspierające pracowników administracji. Nie zastąpi więc urzędników, ale pozwoli im skupić się na bardziej złożonych zadaniach. Częstochowa jest pierwszym samorządem w Polsce, który rozpoczyna pilotaż tego rozwiązania.

Ministerstwo podkreśla, że testy pozwolą ocenić, jak sztuczna inteligencja radzi sobie z realnymi wyzwaniami administracji. Wnioski z pilotażu posłużą do dalszego dostosowania modelu i opracowania procedur jego bezpiecznego wykorzystania w szerszej skali.