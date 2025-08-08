Znamy datę polskiej premiery największego rywala Galaxy Z Fold 7

Honor Magic V5 oficjalnie trafi do Polski. Producent zapowiedział lokalną premierę urządzenia, które wyróżnia się jedną z najcieńszych konstrukcji na rynku i bardzo mocną specyfikacją. Wydarzenie odbędzie się już pod koniec sierpnia.

Składany, cienki i mocny. Co oferuje Honor Magic V5?

Honor Magic V5 to składany smartfon, zaprezentowany w lipcu 2025 roku, który łączy smukłość z flagową specyfikacją. Po złożeniu jego obudowa ma jedynie 8,8 mm grubości, a po rozłożeniu zaledwie 4,1 mm. Waga urządzenia wynosi 217 g, co czyni go lżejszym od wielu klasycznych flagowców. Obudowa została wzmocniona włóknem węglowym i pokryta zewnętrzną powłoką NanoCrystal, odporną na zarysowania. Całość jest zgodna z normami IP58 i IP59, co oznacza zwiększoną odporność na kurz i wodę.

Urządzenie ma dwa wyświetlacze LTPO OLED: wewnętrzny o przekątnej 7,95 cala i zewnętrzny 6,43 cala. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 8 Elite, a całość działa pod kontrolą systemu MagicOS 9.0.1. Pod maską znalazł się akumulator węglowo-krzemowy o pojemności 6100 mAh, ładowany przewodowo z mocą 66 W i bezprzewodowo 50 W.

Zestaw aparatów to kolejna mocna strona tego modelu. Główna jednostka to aparat peryskopowy 64 Mpix, któremu towarzyszą dwa sensory, każdy po 50 Mpix. Honor podkreśla również, że Magic V5 obsługuje najszerszy zakres pasm 5G spośród wszystkich dostępnych na rynku składanych smartfonów.

Kiedy polska premiera Honora Magic V5?

Choć Honor Magic V5 został zaprezentowany jako najcieńszy składany smartfon na świecie, jego przewaga nad konkurencją nie jest aż tak wyraźna, jak mogłoby się wydawać. W bezpośrednim zestawieniu z największym konkurentem, różnice stają bardzo „subtelne”, a tak naprawdę okazuje się, że nowy składak Samsunga – Galaxy Z Fold 7 – jest nieco cieńszy.

Najważniejsze jednak jest to, że polska premiera urządzenia odbędzie się już 26 sierpnia. Choć szczegóły wydarzenia nie zostały jeszcze w pełni ujawnione, wiadomo, że model trafi do sprzedaży na naszym rynku lada moment – prawdopodobnie właśnie tego dnia (albo przynajmniej rozpocznie się wtedy przedsprzedaż).

Nie pojawiła się jeszcze także informacja odnośnie tego, jak będzie wyglądać cena Honora Magic V5 w Polsce. Przypomnijmy, że na chińskim rynku cena smartfona startuje z poziomu 8999 juanów (~ 4560 złotych) za konfigurację 12/256 GB i 10999 juanów (~5570 złotych) za wariant 16 GB/1TB.