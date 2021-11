Sprzedaż smartfonów w 2021 roku – zgadnijcie, jakie modele są najpopularniejsze na świecie

To prawda, że ogólnie to smartfony z systemem Android są ilościowo znacznie częściej wybierane przez kupujących. Jednak popularność poszczególnych modeli to już inna para kaloszy.

iPhone’y to wciąż niezwykle popularne smartfony

Najnowsze dane od analityków z IDC pozwalają przyjrzeć się bliżej temu, jakich wyborów dokonują nabywcy smartfonów na całym świecie. Nie chodzi o to, która z firm je produkujących sprzedało najwięcej urządzeń, a o to, które modele są najczęściej wybierane.

W tej kategorii iPhone 12 nie ma sobie równych. Przez pierwsze trzy kwartały od początku 2021 roku, to właśnie ten smartfon był wybierany najchętniej przez kupujących.

W tym samym czasie na podium udało się wedrzeć Samsungowi, z budżetowym modelem Galaxy A12. I to jedyny koreański akcent w tym zestawieniu, gdyż kolejne miejsca należą już do:

iPhone’a 11,

iPhone’a 12 Pro Max

oraz iPhone’a 12 Pro.

Apple iPhone 13 nie był w stanie załapać się do statystyk, ponieważ jego sprzedaż ruszyła dopiero w trzecim kwartale tego roku. Smartfon ten w żadnej swojej odmianie nie byłby w stanie sięgnąć po wyniki, na które jego poprzednicy pracowali cały rok.

Apple regularnie dominuje w podobnych zestawieniach. Choć firma nie jest największym producentem elektroniki na świecie, renoma, jaką zyskały smartfony z Cupertino wciąż powoduje, że mnóstwo ludzi wykupuje kolejne modele iPhone’ów z niemal religijnym zapałem. To z pewnością służy interesom Apple i dystansuje konkurencję pod względem zarobków, jakie przynosi firmie branża mobilna.