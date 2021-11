Razer przygotował akcesoria specjalnie dla twórców. Są piękne, ale też drogie

Razer jest zdecydowanie jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów akcesoriów komputerowych, w głównej mierze dla graczy. Najnowsze produkty producenta – Razer Pro Type Ultra, Pro Click Mini i Pro Glide XXL są dedykowane twórcom treści, chociaż mogą okazać się bardziej wszechstronne.

Razer Pro Type Ultra – piękna klawiatura dla twórców

Produkty Razera najczęściej są sprzętem stricte dla graczy. Najnowsza klawiatura Pro Type Ultra pod względem designu mocno nawiązuje do innych konstrukcji producenta, ale jednocześnie jest zdecydowanie bardziej stonowana i elegancka. Wyróżnia się na tle innych klawiatur biało-szarą kolorystyką oraz subtelnym, białym podświetleniem.

Urządzenie ma zapewniać przede wszystkim dobre warunki do pisania. Według deklaracji producenta, cechuje się wyraźnym feedbackiem kliku oraz cichą pracą. Pro Type Ultra została wyposażona w autorskie, żółte, linearne, mechaniczne switche, które – jak twierdzi Razer – są najszybszymi, a zarazem najcichszymi przełącznikami marki.

Ponadto Razer Pro Type Ultra jest wyposażona w specjalne nakładki, które poprawiają odczucia podczas pisania. W zestawie sprzedażowym, poza samą klawiaturą, jest także podkładka pod nadgarstki.

Urządzenie może pracować w trzech trybach – przewodowym, Bluetooth oraz 2,4 GHz. Razer deklaruje do 214 godzin pracy na Bluetooth oraz nawet do 207 godzin przy łączności 2,4 GHz. Pełne podświetlenie w konfiguracji bezprzewodowej skraca pracę urządzenia na baterii do 13 godzin.

Jak się okazuje, z racji superszybkich, linearnych przełączników i technologii Razer HyperSpeed, klawiatura Pro Type Ultra może zdawać egzamin nie tylko w pracy biurowej, ale też podczas grania.

Razer Pro Click Mini to mała, elegancka mysz z długim czasem pracy na baterii

Kolejnym akcesorium Razera, dedykowanym twórcom, jest bezprzewodowa mysz Pro Click Mini. Cechuje się ona biało-szarą kolorystyką i jest wyposażona w 7 przycisków – w tym dwa na lewej krawędzi, do zmiany DPI oraz pojedynczy w rolce. Scroll zamontowany w myszce oferuje funkcję free-spin, znaną m.in. z propozycji od Logitech, a także horyzontalne kliki – w prawo oraz lewo.

Razer Pro Click Mini do poprawnego działania wymaga zaledwie jednej baterii AA, natomiast dla najlepszego czasu pracy zaleca się użycie dwóch AA. Mysz działa jedynie w konfiguracji bezprzewodowej, na podstawie łączności Bluetooth lub 2,4 GHz. Urządzenie wspiera technologię Razer HyperSpeed podczas łączności radiowej 2,4 GHz, która zapewnia praktycznie zerowe opóźnienie.

Mysz Razer Pro Click Mini z dwoma bateriami AA działa nawet do 725 godzin w trybie Bluetooth lub maksymalnie 465 godzin przy połączeniu 2,4 GHz.

Razer Pro Glide XXL – podkładka pasująca do innych akcesoriów

Ostatnim z trzech nowych akcesoriów producenta jest podkładka na biurko. Razer twierdzi, że jest to idealne uzupełnienie dla myszy Razer Pro Click Mini. Za sprawą wykorzystanych materiałów, podkładka ma zapewnić dokładne śledzenie sensora myszy.

Dzięki dodatkowej, gumowej powłoce Pro Glide XXL powinna zwiększyć komfort z użytkowania akcesoriów znajdujących się na biurku i jednocześnie zmniejszać zmęczenie. Podkładka ma wymiary 940x410x3 mm.

Cena, dostępność

Wszystkie powyżej wyceniony produkty są już dostępne w oficjalnym sklepie producenta. Ich ceny wyglądają następująco:

Razer Pro Type Ultra – 169,99 euro (równowartość ~780 złotych),

Razer Pro Click Mini – 89,99 euro (~410 złotych),

Razer Pro Glide XXL – 34,99 euro (~160 złotych).