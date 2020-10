Świętuj otwarcie nowej generacji z Xbox Series X|S

Do premiery konsoli nowej generacji od Microsoftu pozostało już naprawdę niewiele czasu, bo mniej niż dwa tygodnie. W branży gier wideo będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń, dlatego amerykański gigant zaplanował własne, w którym przyjdzie nam wszystkim świętować ujrzenie światła dziennego przez Xbox Series X oraz Xbox Series S.

Załóżmy, że ktoś z Was trochę przysnął. Premierę Xbox Series X oraz Xbox Series S zaplanowano na 10 listopada 2020 roku. Jesteśmy pewni, że stanie się to tego właśnie dnia i że konsoli nowej generacji nie spotka opóźnienie, jak co poniektórych. Xbox Series X trafił już do naszej redakcji i jego unboxingowi możecie przyjrzeć się dokładnie pod tym adresem.

Na ten sam dzień Microsoft zaplanował również własne wydarzenie, które będzie można obejrzeć z domu – no, dziś niestety nie wyobrażamy sobie tego inaczej. Chociaż to amerykańskie świętowanie, możemy spodziewać się go w rozsądnych godzinach. Nie zabraknie paru atrakcji.

Xbox Series X|S nie zając, nie ucieknie

Microsoft poinformował, że 10 listopada 2020 roku poza samą premierą konsoli, odbędzie się jeszcze wydarzenie o godz. 19 czasu polskiego, które obejrzymy na oficjalnych kanałach Xbox – są to YouTube, Twitch oraz Facebook Gaming.

Być może nie będziecie musieli odkładać też najnowszego zakupu na bok, na jeszcze trochę, gdyż firma zachęca przede wszystkim do wspólnej zabawy i świętowania premiery konsoli nowej generacji.

W ramach tego eventu przyjrzymy się rozgrywkom prowadzonym przez zaprzyjaźnionych twórców czy osoby, które pracowały nad konsolami Xbox Series X oraz Series S. Zapowiada się także zbiórki pieniędzy przez Microsoft, które później trafią na różne cele charytatywne.

Nie powinniśmy się jednak spodziewać za to żadnych wielkich ogłoszeń. Zabawa – to hasło przewodnie.

Gotowi na nową generację?

Czy zakupiliście już którąś z tych konsol, składając na nie zamówienie przedpremierowe? Pewnie nie możecie się doczekać, aż trafi do waszych rąk.

Powtarzamy po raz kolejny, że już 10 listopada tego roku, poprzednia generacja konsol odchodzi w cień, a witamy nową – dziewiątą! A wraz z nią kolejne udane lata gamingu.

