Świetna wiadomość dla kierowców. Długo na to czekali

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przynosi ona szereg udogodnień dla kierowców, na które czekali naprawdę długo.

Rejestracja samochodu online w końcu będzie możliwa

Jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym ma ograniczyć formalności oraz przyspieszyć załatwianie spraw i zwiększyć bezpieczeństwo przy rejestracji samochodów sprowadzanych z zagranicy. Najbardziej wyczekiwaną nowością zdecydowanie jest rejestracja samochodu online – właściciel pojazdu będzie bowiem mógł złożyć wniosek przez internet.

Rejestracja samochodu online ma być możliwa poprzez usługę udostępnioną przez Ministra Cyfryzacji, a także za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Oczywiście nadal pozostanie możliwość zarejestrowania pojazdu w urzędzie – wówczas urzędnik wprowadzi do systemu wszystkie potrzebne informacje, przekazane przez właściciela auta.

Według Ministerstwa Cyfryzacji rejestracja samochodu przez internet przyniesie korzyści zarówno obywatelom, jak i urzędnikom. Ci pierwsi bowiem będą mogli złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, podczas gdy w urzędach zmniejszy się ilość używanego papieru i koszty archiwizacji, a do tego skrócą kolejki.

Nie tylko rejestracja samochodu przez internet

Rejestracja samochodu online to nie jedyna zmiana, jaką przynosi nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kolejną nowością jest wprowadzenie tzw. usługi AVI (Actual Vehicle Information), czyli narzędzia umożliwiającego elektroniczną wymianę danych o pojazdach przed ich rejestracją.

Umożliwi ona polskim organom rejestrującym pobieranie danych o pojeździe sprowadzonym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgromadzonych w ewidencji tego państwa, za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego. Z kolei organy z innych państw uzyskają dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wymiana informacji będzie się odbywać przez system EUCARIS, który łączy bazy danych państw członkowskich UE. Ma to pomóc ograniczyć ryzyko oszustw przy rejestracji sprowadzonych aut.

Ponadto nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym znosi obowiązek legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych w przypadku zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Dzięki temu nie trzeba będzie przynosić ich do urzędu – wystarczy złożyć oświadczenie, że są one czytelne i nieuszkodzone.

Niekonieczne będzie też złożenie wniosku o rejestrację pojazdu w sytuacji, gdy zostanie on sprzedany przed upływem terminu, w którym wniosek o rejestrację powinien zostać złożony (30 lub 90 dni). Nowe przepisy umożliwią również uzyskanie (bez dodatkowych badań technicznych) potwierdzenia w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy, jeżeli informacja o tym jest zawarta w dokumentach homologacyjnych pojazdu.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Większość przyjętych przez Sejm przepisów wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy, ale niektóre, doprecyzowujące i uzupełniające kwestie wyłączeń od obowiązków złożenia wniosku o rejestrację pojazdu, wejdą w życie już po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Z kolei przepisy dotyczące usługi AVI oraz w pełni elektronicznego wniosku o rejestrację zaczną obowiązywać dopiero od 18 stycznia 2027 roku, ponieważ – jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji – zmiana ta wymaga odpowiedniego dostosowania systemów informatycznych.