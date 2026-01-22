Ubisoft zaskoczył. Far Cry 3 dostał wyczekiwaną aktualizację

Czasami sięgnięcie po starsze tytuły wiąże się z wieloma niedogodnościami. Ubisoft właśnie usunął niewygodne ograniczenie, jakie towarzyszyło najlepszym częściom Far Cry na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Kiedy Ubisoft był w formie

Ubisoft sprzed dekady zaczyna przypominać w moich oczach coś, co musiało wydarzyć się o wiele dawniej. Trudno mi bowiem jest uwierzyć, że gigant, który ma dziś dość mały kredyt zaufania u graczy, był w stanie na przestrzeni kilku lat wydawać gry nie tylko dobre, ale też nietuzinkowe.

Weźmy na tapet bohatera dzisiejszego tekstu, czyli serię Far Cry. Ostatnie odsłony nie silą się na zrobienie czegoś więcej niż to, co widzieliśmy w Far Cry 3, który powszechnie w świadomości fanów może ustępować jakością najwyżej drugiej lub czwartej części. Rok po premierze „trójki” otrzymaliśmy natomiast niezależne DLC Blood Dragon – żart primaaprilisowy, który stał się namacalny i świetnie wpisywał się w trwającą właśnie modę na powrót do lat 80.

Dwa lata później otrzymaliśmy natomiast Far Cry Primal, czyli spin-off przenoszący nas w epokę kamienia. Zamiast więc strzelać z laserowych strzelb czy wozić się terenówką po wyspach, przemierzaliśmy krainę Oros, polując na tygrysy szablozębne, mamuty i rozwijając nasze prehistoryczne plemię. W 2026 roku Ubisoft chyba nie zaryzykowałby wydania takiego tytułu -czy to w ramach znanej serii, czy zupełnie nowej marki.

Far Cry w końcu w 60 FPS

Kiedy postanowiłem jakiś czas temu samemu wyrobić sobie opinię o Far Cry 3 na PlayStation 5 nie mogłem pogodzić się z jedną rzeczą – gra, tak jak została zablokowana na 30 klatkach na sekundę w 2012 roku na PS3, tak nikt nie zdjął ograniczenia dwie generacje później. W pewnym momencie zaczęło mnie to uwierać do tego stopnia, że odpuściłem sobie dalszą próbę ukończenia tytułu.

Wygląda na to, że Ubisoft chce jednak, aby ci, którzy odbili się od najlepszych części Far Cry na konsolach nowej generacji ze względu na klatkarz, wrócili do gry. Na PlayStation 5 i Xbox Series X/S pojawiła się właśnie bezpłatna aktualizacja, sprawiająca, że Far Cry 3, Far Cry: Blood Dragon i Far Cry Primal działają na sprzęcie w 60 klatkach na sekundę.

Szkoda tylko, że na aktualizację czekaliśmy aż ponad pięć lat po premierze konsol nowej generacji, ale -patrząc na obecne problemy giganta – pozostaje cieszyć się, że w ogóle ktoś znalazł czas na przygotowanie łatki.