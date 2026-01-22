Znacznie szybszy niż Starlink. Oto nowy internet z orbity

Blue Origin, kosmiczna firma Jeffa Bezosa, ogłosiła projekt TeraWave. Zaoferuje on dostęp do internetu o naprawdę imponujących osiągach.

TeraWave będzie składał się z 5280 satelitów

Ogłoszony projekt jest ciekawy, aczkolwiek nie każdy zainteresowany będzie mógł z niego skorzystać. Otóż usługa jest kierowana do przedsiębiorstw, centrów danych i klientów rządowych. Można założyć, że cena będzie z tych mniej przyjemnych, ale z drugiej strony ma spełnić oczekiwania osób o wysokich wymaganiach, które potrzebują szybkiego internetu o symetrycznych prędkościach transmisji danych.

Cała konstelacja TeraWave ma składać się z 5408 połączonych satelitów umieszczonych na na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) i średniej orbicie okołoziemskiej (MEO). Zasięg internetu będzie obejmował, oprócz dużych miast, także odległe, wiejskie obszary, na których dostęp do światłowodu jest często niemożliwy.

Blue Origin zakłada, że liczba użytkowników internetu wyniesie około 100 tysięcy. To znacznie mniejsza wartość niż w przypadku Starlinka, z którego korzystają miliony osób na całym świecie. Przypominam jednak, że Starlink dociera także do klientów indywidualnych, a rozwiązanie Bezosa tworzone jest z myślą o konkretnych grupach odbiorców.

Jaką prędkość zapewni TeraWave?

Satelitarny internet Elona Muska potrafi zapewnić prędkości pobierania sięgające do około 400 Mb/s. W planach jest wdrożenie Starlink V3, który pozwoli osiągnąć wartości pobierania zbliżone do 1 Gb/s. W lokalizacjach, do których nie dociera światłowód czy 5G, Starlink umożliwia więc naprawdę przyzwoity dostęp do internetu. Mimo tego przy TeraWave wypada blado.

Starlink w Polsce (screen: Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Blue Origin chce oferować nawet 6 Tb/s, co brzmi imponująco, ale należy zauważyć, że ma to dotyczyć 128 satelitów MEO, opartych na połączeniu optycznym. Pozostałe 5280 satelitów LEO zaoferuje wolniejszy, ale wciąż bardzo szybki internet 144 Gb/s. To wszystko przy zachowaniu symetrycznych prędkości wysyłania i pobierania.

Wdrażanie konstelacji TeraWave rozpocznie się w czwartym kwartale 2027 roku. W związku z tym, potencjalni odbiorcy muszą jeszcze wykazać się sporą dawką cierpliwości, ale chyba warto będzie poczekać.