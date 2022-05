Promocja: kupujesz smartfon Galaxy, a Samsung zwraca Ci nawet 2000 złotych!

Samsung regularnie urządza promocje na swoje urządzenia, połączone z korzystnym cashbackiem. Tym razem padło na szereg smartfonów z wysokiej półki. Można dostać setki złotych zwrotu!

Szukasz flagowca w dobrej cenie?

Aktualne topowe propozycje Samsunga na 2022 rok z różnych przyczyn mogą być łakomym kąskiem dla osób poszukujących wydajnego urządzenia mobilnego. Jeśli zastanawialiśmy się już wcześniej nad zakupem któregoś flagowca z serii Galaxy, najnowsza akcja Samsunga wydaje się być skrojona pod nasze potrzeby.

Otóż w ramach majowej promocji Samsunga, przy zakupie wybranego smartfonu Galaxy z serii S22 można odzyskać odpowiednio:

500 złotych – kupując Galaxy S22+,

600 złotych – kupując Galaxy S22 Ultra.

Warunki uczestnictwa w „zabawie” są prościutkie. Wystarczy zakupić objęty promocją smartfon z serii Galaxy S22 u wybranego partnera handlowego w terminie od 9 do 22 maja 2022 roku i aktywować go do 25 maja. Następnie należy do dnia 29 maja 2022 roku wypełnić formularz zgłoszenia dostępny po zalogowaniu się w aplikacji Samsung Members, załączając dowód zakupu. Później należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wypłata zwrotu w wysokości 500 złotych lub 600 złotych (w zależności od zakupionego modelu) nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty akceptacji zgłoszenia.

Więcej szczegółów w Regulaminie.

Jeszcze lepsza okazja trafiła się tym, którzy chcą kupić składanego smartfona.

Nawet 2000 złotych zwrotu po zakupie Galaxy Z Fold

W tym samym terminie, czyli od 9 maja do 22 maja możemy zakupić składane smartfony Samsung Galaxy Z Flip 3 oraz Galaxy Z Fold 3 i liczyć na zwrot części pieniędzy, ale w znacznie wyższych kwotach. W przypadku mniejszego z telefonów chodzi o 1700 złotych, a za najdroższego ze składańców dostaniemy z powrotem aż 2000 złotych!

Aby wziąć udział w akcji, należy aktywować zakupiony smartfon do dnia 25 maja i zalogować się w aplikacji Samsung Members wypełniając formularz zgłoszenia do promocji do dnia 29 maja. Trzeba będzie przy tym dołączyć wymagany dowód zakupu. Wypłata zwrotu nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty akceptacji zgłoszenia.

Należy pamiętać, że powyższe promocje nie dotyczą podstawowego modelu Galaxy S22, ale w promocji biorą udział także nowe tablety:

Galaxy Tab S8 Ultra (zwrot 600 złotych),

Galaxy Tab S8+ (zwrot 500 złotych)

oraz Galaxy Tab S8 (zwrot 400 złotych).

Więcej technicznych szczegółów dotyczących akcji znajdziecie w Regulaminach – osobnym dla Galaxy Z Flip 3 5G/Galaxy Z Fold 3, i osobnym dla tabletów Galaxy Tab S8.