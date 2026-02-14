Strava tnie funkcje. Przygotuj się na zmiany w logowaniu

Strava wysyła do użytkowników wiadomości, w których informuje o usunięciu jednej z metod logowania. Oto, co należy wiedzieć.

Strava bez logowania przez Facebooka

Aplikacja i platforma Strava to popularny wybór wśród osób aktywnych fizycznie, które chcą nie tylko mieć zapisaną historię ćwiczeń, ale również być częścią społeczności skupionej wokół sportu. Konto – podobnie jak w wielu innych miejscach – można założyć na kilka sposobów. Użytkownicy mają do wyboru logowanie za pomocą e-maila, konta Google lub przez Facebooka.

Niebawem jednak wprowadzone zostaną zmiany, które dla części osób będą się wiązać z aktualizacją dotychczasowych przyzwyczajeń. Otóż od 16 marca Strava nie będzie już obsługiwać logowania za pomocą danych z Facebooka. Ponadto znikną rekomendacje znajomych z Facebooka, aczkolwiek nadal będzie można korzystać z istniejącej funkcji wyszukiwania znajomych w Stravie, aby nawiązywać kontakty i znajdować innych sportowców.

Osoby, które dotychczas korzystały z logowania przez Facebooka, muszą więc przygotować się do nadchodzących zmian. Bez obaw, nie trzeba rezygnować z aktualnie używanego konta.

screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Co należy zrobić, aby nadal mieć dostęp do Stravy?

Strava zaleca skorzystanie z jednej z alternatywnych metod logowania. Do wyboru są następujące możliwości:

adres e-mail i kod jednorazowy – można zalogować się używając adresu e-mail powiązanego z kontem na Facebooku, wówczas dostaniemy jednorazowy kod, aby dokończyć logowanie,

autoryzacja Google – jeśli mamy konto na Facebooku, które korzysta z adresu Gmail, to dostępna jest opcja zalogowania za pomocą konta Google,

odzyskiwanie hasła – oczywiście dostępna jest też możliwość odzyskania hasła do konta, gdy znamy adres e-mail, co można zrobić wchodząc pod ten link.

Warto też wspomnieć, że do 16 marca nadal można logować się przez Facebooka. Takie logowanie zapewnia dostęp do opcji potwierdzenia lub aktualizacji adresu e-mail powiązanego z kontem, co może być przydatne ze względu na nadchodzące zmiany.

Polecam jeszcze, aby zastanowić się, czy logowanie przez Facebooka lub z użyciem konta Google do różnych usług, to faktycznie jest dobry pomysł. Chodzi zarówno o takie sytuacje, jak i ewentualne awarie Facebooka lub usług Google – wówczas nie dość, że nie mamy dostępu do Facebooka czy konta Google, to jeszcze mogą wystąpić problemy z logowaniem do innych usług i aplikacji.