Oto pierwszy gamingowy laptop LG. Ma topową specyfikację

LG już od dawna zajmuje się tworzeniem laptopów, aczkolwiek akurat w tym segmencie marka zdecydowanie jest najbardziej znana z ultralekkich urządzeń z serii LG Gram. W ostatnim czasie producent zaczął jednak bardziej rozbudowywać serię UltraGear, dedykowaną wymagającym graczom – co potwierdza niedawny debiut głośnika z tej serii. Teraz do rodziny dołącza laptop LG UltraGear, którego specyfikacja zdradza, że jest to sprzęt stworzony z myślą o najbardziej wymagających graczach.

Laptop LG UltraGear – topowe komponenty i nowoczesny design

Najnowszy laptop LG jest mobilną maszyną, dedykowaną najbardziej wymagającym graczom, co potwierdza topowa specyfikacja techniczna. Urządzenie zostało wyposażone w 17,3-calowy wyświetlacz w standardowych proporcjach 16:9, wykonany w technologii IPS LCD i pracujący w rozdzielczości 1920×1080 pikseli (Full HD). Matryca cechuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 300 Hz, a opóźnienie to zaledwie 1 ms. Co więcej, ekran może zdać egzamin także w przypadku tworzenia treści za sprawą gamutu przestrzeni barw sRGB na poziomie 99%.

LG UltraGear (źródło: LG)

Producent podaje, że laptop LG UltraGear ma mieć na pokładzie procesor Intel Tiger Lake 11. generacji (najpewniej i7-11850H lub i9-11900H) sparowany z 16 GB lub 32 GB (w zależności od konfiguracji) pamięci operacyjnej DDR4, pracującej w konfiguracji dual channel.

Urządzenie będzie miało do dyspozycji także kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q. Takie połączenie zapewni topową wydajność, dzięki czemu LG UltraGear będzie bardzo wydajną jednostką. W środku znajdzie się również dysk SSD M.2 NVM-Express o pojemności 1 TB.

Całość ma wymiary 400×271,6×21,4 mm, a więc mówimy tu o dość sporej konstrukcji, która na dodatek waży 2,64 kg. Jest to jednak laptop gamingowy, gdzie system chłodzenia gra bardzo ważną rolę. Cechuje się on również pełnym zapleczem złącz – jest tu USB-C z technologią Thunderbolt 4, USB-C 3.2, USB-A 3.2 x 2, HDMI, RJ45, a także czytnik na karty microSD.

laptop LG UltraGear (źródło: LG)

Z dodatkowych funkcji laptopa LG UltraGear warto wspomnieć o czytniku linii papilarnych, kamerze Full HD, Wi-Fi 6E, a także czterech głośniki o mocy 2 W, wspieranych technologią DTS X Ultra. Urządzenie jest zasilane przez akumulator pojemności 93 Wh.

Laptop ma być dostępny w Stanach Zjednoczonych już na początku przyszłego roku, a do Polski powinien trafić nieco później. Informacje na temat cen nie zostały jeszcze podane.