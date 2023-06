Idealnie na wakacyjne zwiedzanie. Rządowa aplikacja pomoże odkryć stare zamki i zabytki

Są ludzie, którzy wręcz uwielbiają szwendać się w poszukiwaniu jakichś ciekawych ruin i zamczysk w okolicy. Takie hobby szanuje Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, z pomocą którego powstała nowa aplikacja pomagająca poznawać historie bardziej i mniej znanych miejsc.

Zabytkowe zamki bez tajemnic

Otrzymaliśmy kolejną rządową aplikację – tym razem jednak nie służącą do potwierdzania swojej tożsamości, a przydatną podczas wędrówek w nieznane strony. Otóż Polska Organizacja Turystyczna oraz Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków opracowały program MonumentApp. Jak działa?

Polacy bardzo lubią zwiedzać, ale tylko 20% ankietowanych zwraca uwagę na krajowe zabytki podczas podróży. Żeby pomóc je odkrywać, w aplikacji MonumentApp, a także na portalu spotakaniazzabytkami.pl umieszczono mnóstwo informacji o mniej i bardziej znanych miejscówkach. Ich uzupełnieniem będzie fizycznie wydawany kwartalnik „Spotkania z Zabytkami”.

Apka nie tylko dostarczy informacji o konkretnych zabytkach, ale będzie także pełnić funkcję społecznościową. Odbiorcy mogą współtworzyć opisy, dzielić się swoimi odkryciami, pokazywać nieznane atrakcje, tworzyć własne mapy i plany wycieczek.

Program oferuje też gotowe propozycje tras, wskazując np. miejsca związane z popularnymi serialami, postaciami literackimi czy, po prostu, najpiękniejsze widoki. Opowiada także o zabytkach poprzez biografie historycznych postaci, którymi przepełnione są dzieje Polski. Rzecz jasna nie zabraknie też informacji praktycznych, np. o przewidywanym czasie zwiedzania, cenach biletów czy atrakcjach w okolicy.

MonumentApp już dostępny do pobrania

Całość wygląda na całkiem praktyczny przewodnik po okolicznych atrakcjach, warty pobrania przed wybraniem się na pieszą, rowerową lub samochodową wycieczkę. Kto wie, może odkryjemy też jakieś nieznane wcześniej ciekawostki o budynkach i miejscach, obok których przechodzimy każdego dnia.

Na pewno pobiorę MonumentApp – dołączy do pakietu aplikacji „turystycznych” na moim telefonie. Wydaje mi się, że będzie to przydatna rzecz – zamiast przeglądać okoliczne atrakcje jedynie przez Mapy Google, będę miał łatwy dostęp do interesujących ciekawostek na ich temat.

MonumentApp można pobierać ze sklepów Google Play oraz App Store.