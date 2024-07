Allegro Lokalnie sto lat za Olx. W końcu nadasz przesyłkę bez naklejania etykiety

Zawsze mnie to irytowało. Jakim cudem taki gigant e-commerce jak Allegro nie umożliwił swoim klientom w serwisie Lokalnie wygodnego wysyłania paczek bez drukowania i naklejania etykiet, skoro nawet Olx potrafiło to wdrożyć? W końcu cywilizacja dotarła także i tu.

Przesyłki Olx do Paczkomatów bez etykiet

InPost od lat oferuje użytkownikom swojej aplikacji mobilnej możliwość nadawania przesyłek bez obligatoryjnego drukowania i naklejania etykiet na paczki. W połowie 2022 roku taka opcja została udostępniona także użytkownikom serwisu Olx.

W ten sposób nadawanie przesyłek z zamówionymi produktami stało się dla sprzedających na Olx o wiele prostsze. Nie ma potrzeby odpalania drukarki ani zaopatrywania się w foliowe koszulki na etykiety. Cały proces naklejania oznaczeń został przeniesiony na pracowników InPostu.

Dziwnym było dla mnie, że z tego samego systemu nie korzysta Lokalnie. Serwis działający na podobnych zasadach, co Olx, wciąż wymagał generowania i drukowania etykiet samodzielnie, mimo że przesyłki trafiały do tych samych Paczkomatów. Temat ten wielokrotnie był podnoszony na forum społeczności Allegro, ale przez długi czas firma nie pochylała się nad nim, skupiając się raczej na podnoszeniu cen usługi Smart! niż na rozwoju serwisu Lokalnie. W 2023 roku opcja ta została uruchomiona, ale tylko na ograniczonych zasadach One Box.

Allegro Lokalnie bez etykiet nadawczych

Użytkownicy Allegro Lokalnie dostają wiadomości e-mail dotyczące ważnej nowości w podniesionej wyżej kwestii.

Nie musisz już drukować i przyklejać etykiety nadawczej na paczkach wysyłanych metodą Allegro Paczkomaty InPost na Allegro Lokalnie. Wystarczy, że wygenerujesz kod nadawczy i napiszesz go wyraźnie na przesyłce.

I to jest zmiana na plus! Serwis nareszcie dogania konkurencję, dzięki czemu nadawanie przesyłek będzie teraz dziecinnie proste.

Oczywiście jeśli ktoś bardzo chce, może wydrukować etykietę. Działa to tak samo jak na Olx i nie powoduje, że usługa jest tańsza czy droższa.

W artykule pomocy dotyczącym zarządzaniem sprzedażą w serwisie Allegro Lokalnie pojawiła się zaktualizowana strona dotycząca nadawania przesyłek bez etykiet. Przypomina się w nim jedynie, że w przypadku braku etykiety, należy wyraźnie napisać na paczce kod nadawczy, który dostajemy od InPostu w wiadomości e-mail.