Za darmo to uczciwa cena. Co tym razem Epic daje za free?

Epic Games Store kontynuuje cotygodniowe rozdawanie gier. Tym razem do swojej biblioteki możecie za darmo dodać Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko – zręcznościową platformówkę, będącą drugą odsłoną serii. Oczywiście, promocja jest ograniczona czasowo, a zegar już zaczął tykać!

Epic Games Store kontynuuje swoją politykę

Nie tak dawno Epic poinformował, że planuje kontynuować rozdawanie gier jeszcze przez długi czas. Pomimo strat finansowych, które Tim Sweeney uważa za inwestycję, firma wciąż będzie raczyć graczy cotygodniowymi darmówkami. Gracze z całej internetowej galaktyki ściągają do sklepu Epica w każdy czwartek, by tylko przypisać do konta kolejny tytuł. Często nawet nie ma czasu go odpalić, ale wiecie – jak dają za darmo, to grzech nie skorzystać. Sam posiadam w swojej bibliotece na Epicu już tyle gier, że nie udałoby mi się tego ograć przez następne dwa lata.

No i teraz dorzucono Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko – uroczą, barwną grę zręcznościową, będącą swoistym miksem platformówki w formie 2D i 3D. Grę możecie przypisać do swojego konta do 10 lutego do godziny 17:00.

Jest to już druga część tej serii, którą studio Team 17 wypuściło na rynek w 2019 roku. Swoją drogą, na Epicu mogliście odebrać pierwszą odsłonę w sierpniu zeszłego roku. Niestety, „dwójka” przyjęta została dość chłodno, ale nie grałem, więc sam zdania jeszcze nie mam!

Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko – propozycja na jeden raz

Gry zręcznościowe kalibru Yooka-Laylee to nic innego, jak propozycje na jeden, dwa, no góra trzy wieczory. Nie ma tutaj zbyt wiele myślenia – wystarczy refleks i szybkie klikanie. W grze ponownie wcielamy się w tytułowego kameleona, który tym razem wyruszy do Niemożliwego Legowiska, by zmierzyć się z czyhającym tam niebezpieczeństwem.

Poszczególne levele zaprojektowano w 2D, inne w 3D – wyszła z tego ciekawa hybryda. Mechaniki są podobne do tych, które poznaliśmy w pierwowzorze – unikamy pułapek, przeskakujemy przeszkody, mierzymy się z prostymi zagadkami. Ot, klasyczna zręcznościówka.

To co, pobieramy?