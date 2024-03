Typowy gamer przeszedł sporą przemianę. Co mówią statystyki?

Granie w gry to jeden z popularnych sposobów spędzania wolnego czasu. Okazuje się jednak, że gaming jeszcze niedawno kojarzony z komputerami i konsolami przeszedł sporą przemianę. Z jakich urządzeń teraz najczęściej korzystają gracze? Możecie być zaskoczeni wynikami tego badania.

Gaming przeniósł się na smartfony?

Obecnie najczęściej używanymi urządzeniami do grania w gry są smartfony. Ten fakt nie powinien nikogo dziwić, ponieważ jest to efekt ich wysokiej dostępności oraz mobilności. W gry na smartfonie możemy przecież grać w każdym miejscu: podczas podróży autobusem, tramwajem, w poczekalni czy podczas przerwy w pracy.

Z badania przeprowadzonego przez agencję YouGov wynika, że globalnie aż 64% użytkowników jako najczęściej używane do grania urządzenie wybrało smartfon. Na drugim miejscu z wynikiem 40% znalazł się komputer (zarówno desktop jak i laptop), a podium zamykają konsole, na które wskazało 34% użytkowników. Respondenci pochodzili z całego globu, dlatego możemy zaobserwować w wynikach także ciekawe różnice związane z poszczególnymi krajami, np. w Indonezji na odpowiedź „smartfon” postawiło aż 86% ankietowanych.

źródło: YouGov

W globalnie przeprowadzanych badaniach często brakuje wyszczególnienia Polski, jednak tym razem mamy do czynienia z miłym zaskoczeniem. Jak w ankiecie odpowiedzieli nasi rodacy? Wśród respondentów znad Wisły 60% wybrało smartfon, 46% komputer, 31% konsolę, 12% tablet oraz komputer gamingowy, 5% przenośną konsolę, a 3% zebrały zestawy VR.

Kto częściej gra mobilnie: kobiety czy mężczyźni?

Badania pokazują jeszcze jedną zależność. Kobiety są bardziej skłonne do wybierania smartfonowego gamingu. Jako urządzenie do grania w gry wskazało go aż 71% z tych, które przyznały, że grają w gry. Z kolei wśród mężczyzn odpowiedź smartfon zebrała 59% sposób grających. Mimo wszystko czyni to je najpopularniejszą platformą do gier zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

Nic więc dziwnego, że za tym trendem podążają zarówno producenci urządzeń tworząc gamingowe smartfony i tablety, jak i twórcy gier, którzy coraz więcej uwagi poświęcają mobilnym produkcjom.

Co ciekawe, te wyniki pokrywają się z badaniem, o którym informowaliśmy Was na łamach Tabletowo.pl. Pokazały one nie tylko, że kobiety spędzają w ciągu dnia więcej czasu na smartfonach niż mężczyźni, ale również nieco częściej wybierają je jako urządzenia do grania w gry. W tym wypadku wyniki rozłożyły się w proporcjach 46% kontra 41%.

Dla graczy, również mobilnych, ważne są także spotkania w realnym świecie, które pozwalają się im zintegrować. Kilka z nich, przeznaczonych dla fanów Pokemon GO odbędzie się już 16 marca od 14:00 do 17:00 w Warszawie (Wola, Ursynów, Praga Północ), Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Lublinie, Bydgoszczy, Starogardzie Gdańskim, Gliwicach, Oławie i Pyskowicach.