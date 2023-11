Jeśli masz taki telefon z Androidem, to nawet nie zauważysz, że Chrome przestał działać

Chrome to najczęściej używana przeglądarka internetowa na świecie: zarówno pod względem instalacji na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach. Najnowsza jej wersja nie będzie jednak już współpracować z leciwym Androidem Nougat.

Google Chrome robi „pa pa” Androidowi z 2016 roku

Android 7.0 Nougat ma za sobą kawał historii. System oficjalnie debiutował w sierpniu 2016 roku, by w następnym stać się domyślnie instalowanym wydaniem na smartfonach z oprogramowaniem Google.

Nougata świetnie pamiętają ci, którzy w 2017 roku kupowali nowy smartfon. Takie modele jak Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ Premium, HTC U11 czy Huawei Mate 10 Pro miały na pokładzie właśnie tę wersję „zielonego robocika”. Oczywiście z czasem sprzęty te dostały aktualizacje do kolejnych edycji oprogramowania, więc nawet jeśli wciąż użytkujecie któryś z tych sprzętów, to Chrome jeszcze trochę z Wami pobędzie. Gorzej, jeśli macie jeszcze starsze smartfony.

Urządzenia, których okres wsparcia zakończył się na Androidzie 7.0 już niebawem stracą możliwość pobierania aktualizacji przeglądarki Chrome. Tak wynika z opisu, jaki wylądował ostatnio na stronie Google.

Ostatni działający Chrome

Wychodzi na to, że Chrome 119, który został niedawno wydany, będzie ostatnią wersją aplikacji obsługiwaną na Androidzie 7.0. Użytkownicy takich urządzeń będą otrzymywać stosowny komunikat o tym, że jeśli chcą utrzymać aktualizacje przeglądarki, muszą przejść na Androida 8.0 lub wyższą opcję. W praktyce oznaczać to będzie zapewne zmianę telefonu.

Stabilny Chrome 120, który trafi do kanału powszechnej dystrybucji 6 grudnia 2023 roku, nie zostanie udostępniony na Nougacie. To podobna sytuacja do tej sprzed roku, gdy Chrome 107 nie pojawił się na Androidzie 6.0 Marshmallow.

Ponieważ polityka aktualizacji systemu Android w smartfonach zależna jest od producenta, trudno w jednym miejscu wymienić wszystkie modele urządzeń, których dotyczy to ogłoszenie. Przykładowo, nowy Chrome nie pojawi się na Samsungu Galaxy S6, który nigdy nie dostał Androida Oreo, podobnie jak LG G4, HTC One M9, czy Huawei P9.

Z ostatnich statystyk wynika, że omawiana zmiana dotknie spore grono użytkowników, liczonych w tysiącach. Android 7.0 działa obecnie na 2,6% wszystkich smartfonów z systemem Google na całym świecie.