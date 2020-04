Premiera Xiaomi Mi Band 5 coraz bliżej? Pomoże zwiększyć i tak już świetną sprzedaż wearables Xiaomi

Seria Xiaomi Mi Band, mimo że wciąż żywa, już stała się legendarna. Każda kolejna generacja sprzedaje się lepiej niż poprzednia i nikogo to nie dziwi, ponieważ producent jest w stanie zaoferować coraz więcej nowych funkcji bez znacznego zwiększenia rozmiarów opaski i ceny urządzenia. Nieuchronnie zbliża się premiera Mi Band 5, który niewątpliwie pomoże zwiększyć i tak już świetną sprzedaż wearables Xiaomi.

Mi Band 4 zadebiutował w czerwcu 2019 roku i z miejsca stał się hitem – przez zaledwie 8 dni sprzedano ponad milion egzemplarzy. Jednocześnie wysoko ustawił poprzeczkę, ponieważ producent w końcu zamontował w swojej najpopularniejszej opasce sportowej kolorowy wyświetlacz, dzięki czemu można odczytać informacje na ekranie również w mocnym słońcu (jasność podświetlania da się dodatkowo regulować). Przydatną nowością jest też możliwość sterowania odtwarzaczem muzyki na sparowanym smartfonie. W sprzedaży dostępna jest także wersja z modułem NFC, lecz ten w Polsce jest całkowicie bezużyteczny.

Premiera Xiaomi Mi Band 5 coraz bliżej?

Na oficjalnym profilu platformy MIJIA w chińskim serwisie społecznościowym Weibo opublikowano post, w którym producent chwali się, że według agencji analitycznej IDC, w latach 2014-2019 na całym świecie sprzedano w sumie ponad 100 mln sztuk wearables marki Xiaomi. Za lwią część niewątpliwie odpowiadają opaski z serii Mi Band, bowiem rozchodzą się one jak ciepłe bułeczki bez względu na to, ile czasu minie od ich premiery. Popyt na nie nigdy nie słabnie, bowiem są bardzo tanie i tym samym dostępne dla większości klientów.

Przy okazji poinformowano, że 3 kwietnia 2020 roku o godzinie 14:00 czasu lokalnego odbędzie się konferencja online, w trakcie której zaprezentowane zostaną nowe urządzenia. Niektórzy sądzą, że wśród nich znajdzie się Mi Band 5, lecz wydaje się to raczej mało prawdopodobne, ponieważ od premiery Mi Band 4 nie minął jeszcze rok, więc jest za wcześnie na debiut kolejnej generacji. Tym bardziej, że Xiaomi jeszcze nie zaczęło jej zapowiadać, a zapewne zacznie to robić w odpowiednim momencie, jak ma to w zwyczaju.

Z drugiej strony, już w styczniu pojawiły się doniesienia na temat specyfikacji Xiaomi Mi Band 5, więc wygląda na to, że producent nie traci czasu i pracuje nad tą opaską. Według nich, nadchodząca nowość zostanie wyposażona w wyświetlacz o przekątnej 1,2 cala, podczas gdy poprzedniczka ma 0,95-calowy ekran. W dodatku wersja na rynek globalny ma mieć na pokładzie NFC, aczkolwiek nie wiadomo, co za tym pójdzie, bo na pewno nie płatności Google Pay (z uwagi na brak systemu Wear OS by Google).

Źródło: MIJIA Weibo via GizmoChina

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!