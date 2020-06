A to zaskoczenie: Google w 2019 roku dostarczyło na rynek więcej smartfonów niż OnePlus

Smartfony Google w Polsce nie cieszą się zbyt dużą popularnością, w przeciwieństwie do flagowców OnePlusa. Tymczasem okazuje się, że w 2019 roku gigant z Mountain View dostarczył na rynek więcej smart-telefonów z serii Pixel niż konkurent z Chin.

Początkowo smartfony z rodziny Google Pixel pozycjonowano bardzo wysoko – Google celowało w najwyższą półkę i chciało konkurować bezpośrednio z Apple i jego iPhone’ami. Amerykanie zdecydowali się na zmianę strategii dopiero w ubiegłym roku, bowiem po raz pierwszy do serii Pixel dołączyły nieflagowe modele, Pixel 3a i Pixel 3a XL. Co więcej, nie był to jednorazowy „wybryk” – na horyzoncie majaczy premiera Google Pixel 4a (przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 ciągle się jednak przesuwa jej termin).

Smartfony Google Pixel sprzedają się lepiej niż high-endy OnePlusa

Według informacji, udostępnionych przez Francisco Jeronimo z IDC, w 2019 roku Google dostarczyło na rynek 7,2 mln smartfonów z serii Pixel, co oznacza wzrost aż o 52% rok do roku. Co prawda „dostawa” to nie to samo, co „sprzedaż klientowi końcowemu”, lecz mimo wszystko świadczy to o znaczącym zwiększeniu popytu na smart-telefony tego producenta. Raczej bowiem wątpliwe, aby zalegały one w magazynach – zwykle gdy zapotrzebowanie rośnie, to i podaż też.

Te informacje są zaskakujące, ponieważ miesiąc temu serwis The Information podawał, że przez pierwsze dwa kwartały dostępności Google sprzedało mniej egzemplarzy smartfonów z serii Pixel 4 niż high-endów z linii Pixel 3 w analogicznym okresie (~2 mln vs 3,5 mln). Francisco Jeronimo z IDC wyjaśnia jednak, że drugi z dwóch pierwszych kwartałów w przypadku rodziny Pixel 3 przypadł na Q1 2019, a do tego w 2019 roku gigant z Mountain View wprowadził kolejne urządzenia (rodzina Pixel 3a w pół roku sprzedała się w blisko 3 mln sztuk). Na dodatek rozszerzył ich oficjalną dystrybucję o trzy kolejne rynki. To wszystko razem sprawiło, że łącznie w ubiegłym roku udało się dostarczyć aż 7,2 mln smartfonów.

Francisco Jeronimo informuje też, że najlepszą sprzedaż smart-telefonów z serii Pixel Google odnotowało w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej i Japonii. W 2019 roku, pod względem wolumenu dostaw smartfonów, firma uplasowała się na wyższym miejscu niż OnePlus, ale mimo wszystko wciąż daleko jej do najlepszej dziesiątki.

Źródło: @fjeronimo via Android Central