Tego dnia ma zadebiutować OnePlus Z

Założyciel i CEO OnePlusa, Pete Lau, niedawno zapowiedział, że marka znów zacznie wprowadzać na rynek przystępniejsze cenowo smartfony, na których zakup będzie sobie mogła pozwolić większa liczba klientów. Wszakże high-endy tej firmy są coraz droższe i przez to mniej osiągalne dla większości konsumentów. Pierwszym z nowych nie-flagowców ma być OnePlus Z. Model ten zadebiutuje już niedługo. Właśnie poznaliśmy prawdopodobną datę jego premiery.

Kiedy premiera OnePlus Z?

W minioną sobotę pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że OnePlus zaprezentuje swój pierwszy od dawna i drugi w swej niedługiej historii smartfon ze średniej półki w drugim tygodniu lipca. To niezbyt precyzyjne określenie, wszakże tydzień ma aż siedem dni. A właściwie to pięć roboczych, gdyż w wolne producenci raczej nie wprowadzają na rynek nowych urządzeń (zdarza się to baaardzo rzadko i dotyczy zwykle niżej pozycjonowanych sprzętów).

Jak jednak donosi serwis Android Central, OnePlus Z ma zadebiutować dokładnie 10 lipca 2020 roku, czyli rzeczywiście w drugim tygodniu przyszłego miesiąca. Informację o dacie premiery przekazało (nieoficjalnie) źródło pracujące w samym OnePlusie, więc można uznać ją za wiarygodną i bardzo prawdopodobną.

Co zaoferuje OnePlus Z?

Co ciekawe, informacja o dacie premiery OnePlus Z zbiegła się z doniesieniem jednego z użytkowników z Indii, że otrzymał on ankietę od PAYBACKA na temat nowego, niezaprezentowanego smartfona OnePlusa. Platforma pyta w niej, czy klient byłby zainteresowany zakupem smart-telefonu za 24990 rupii (równowartość ~1300 złotych), które zaoferuje:

procesor Qualcomm Snapdragon 765 z modemem 5G,

potrójny aparat 64 Mpix + 16 Mpix + 2 Mpix na tyle i pojedynczy o rozdzielczości 16 Mpix do selfie, umieszczony w otworze w ekranie,

akumulator o pojemności 4300 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 30 W,

wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,55 cala i częstotliwości odświeżania 90 Hz,

ekranowy czytnik linii papilarnych,

6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

To zapewne nie przypadek – istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że właśnie taką specyfikację będzie miał OnePlus Z, szczególnie że wskazywały na to liczne przecieki, które pojawiały się na przestrzeni ostatnich tygodni.

