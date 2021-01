Sprzedaż komputerów mocno w górę. To największy wzrost od 2010 roku

Mimo pandemii koronawirusa, która wpłynęła na wiele branż, sprzedaż komputerów nie tylko nie spadła, ale osiągnęła spore wzrosty. Dla wielu producentów był to naprawdę dobry rok.

Sprzedaż komputerów w IV kwartale 2020 roku

Owszem, już w poprzednich kwartałach widoczne były wzrosty sprzedaży, ale ostatnie trzy miesiące roku okazały się tymi najlepszymi. Niewykluczone, że na wynik wpłynął okres świąteczny. Jak wynika z raportu udostępnionego przez firmę analityczną Canalys, łącznie wszyscy producenci sprzedali ponad 90 mln komputerów, co oznacza wzrost na poziomie 25,4% rok do roku.

Pierwsze miejsce należy do Lenovo, które zgarnęło ponad 25% całego rynku i odnotowało wyniki lepsze o 29,1% niż w 2019 roku. Co ciekawe, drugie HP nie mogło liczyć na równie imponujące wzrosty – „tylko” 10%. Wrażenie robi także wynik wykręcony przez Apple. Firma Tima Cooka może pochwalić się wzrostem na poziomie 45% rok do roku. Prawdopodobnie to zasługa także nowych MacBooków z autorskimi procesorami ARM.

Każdy producent należący do pierwszej piątki zakończył czwarty kwartał z zauważalnymi wzrostami. W przypadku pozostałych firm, zebranych w kategorii „Others”, także mamy do czynienia z lepszymi wynikami niż w 2019 roku.

Sprzedaż komputerów w 2020 roku

Firma Canalys postanowiła podsumować również cały minionym rok i tutaj także mamy dobre informacje dla producentów. Sprzedaż komputerów wzrosła bowiem o 11%, co przełożyło się na nieznacznie ponad 297 mln sztuk. Stanowi to najwyższy całoroczny wzrost od 2010 roku i najwyższy wolumen dostaw od 2014 roku.

Pierwsza piątka wygląda identycznie, jak w przypadku czwartego kwartału – Lenovo, HP, Dell, Apple i Acer, chociaż wzrosty nie są już aż tak duże. Przedstawiają się one następująco: Lenovo – 11,9%, HP – 7,1%, Dell – 8,2%, Apple – 16,6% oraz Acer – 17,4%. Pozostałe firmy, występujące razem pod nazwą „Others”, zaliczyły wzrost na poziomie 12,8%.

Sprzedaż komputerów była przede wszystkim napędzana przez notebooki i mobilne stacje robocze, których dostawy wzrosły o 44%, osiągając łącznie 235,1 mln sztuk. Z drugiej strony, dostawy komputerów stacjonarnych i stacjonarnych stacji roboczych spadły o 20% w porównaniu z zeszłym rokiem, osiągając 61,9 miliona sztuk w 2020 roku.