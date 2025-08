Kolejny smartfon z wielką baterią. Może trafić też do Polski

Na rynku debiutuje coraz więcej smartfonów z akumulatorami o pojemnościach, o jakich jeszcze niedawno nikomu się nie śniło. Duża część z nich pozostaje jednak niedostępna w Polsce. W tym przypadku może być inaczej.

Honor Play 70 Plus to kolejny smartfon z naprawdę dużą baterią

Honor Play 70 Plus to najnowszy smartfon z akumulatorem o pojemności aż 7000 mAh (jak m.in. Realme GT 7). Według deklaracji producenta, wystarczy to na 72 godziny słuchania audiobooków, 12 godzin rozmów wideo albo 23 godziny oglądania Shorts na YouTube. A gdy stan naładowania baterii spadnie do 2%, model ten wciąż ma działać do 15 godzin w trybie czuwania lub pozwolić na godzinę rozmów.

Honor Play 70 Plus (źródło: Honor)

Akumulator w tym urządzeniu cechuje się jednak nie tylko ogromną pojemnością, ale też trwałością, ponieważ po 5 latach nadal ma być „jak nowy”, a przynajmniej tak zapewnia producent. Ponadto firma zadbała o możliwość jego (dość) szybkiego naładowania, ponieważ smartfon Honor Play 70 Plus obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 45 W. Do tego może też posłużyć jako źródło prądu dla innych urządzeń za sprawą funkcji ładowania zwrotnego.

Smartfon Honor Play 70 Plus oferuje nie tylko akumulator o pojemności 7000 mAh

Choć akumulator o wciąż niestandardowej pojemności zdecydowanie jest tym, co wyróżnia ten model, to trzeba wiedzieć, co jeszcze oferuje smartfon Honor Play 70 Plus. Na liście jego parametrów znajdują się również procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 2,3 GHz, do 12 GB RAM i do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Honor Play 70 Plus (źródło: Honor)

Urządzenie wyposażono też w 6,77-calowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości HD+ 1610×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Na przodzie znajduje się również 5 Mpix aparat, natomiast na tyle umieszczono 50 Mpix z przysłoną f/1.8.

Smartfon Honor Play 70 Plus cechuje się też wymiarami 166,89×76,8×8,24 mm, wagą 207 gramów i odpornością na pył i wodę, zgodną z klasą IP65. Warto jeszcze wspomnieć, że oferuje do tego NFC, głośniki stereo z funkcją zwiększenia głośności do 400% i dodatkowy klawisz na bocznej krawędzi do uruchamiania przydatnych funkcji.

Honor Play 70 Plus – cena i dostępność

Smartfon zadebiutował dziś w Chinach, gdzie klienci mogą zamówić dwie konfiguracje pamięciowe: 12/256 GB za 1399 juanów (równowartość około 730 złotych) i 12/512 GB za 1599 juanów (~830 złotych). Dostępna ma być też trzecia, 8/128 GB, za 1199 juanów (~615 złotych).

Według portalu Xpertpick, chiński producent przygotowuje do premiery dwa nowe modele, Honor 400 Smart i Honor X7d, oba o oznaczeniu LGN-NX1, które mogą okazać się takimi samymi pod względem specyfikacji urządzeniami jak smartfon Honor Play 70 Plus. Jest szansa, że przynajmniej jeden trafi do sprzedaży w Polsce.