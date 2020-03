Spotify usprawnia i jeszcze bardziej personalizuje ekran domowy

Szwedzi ogłosili wprowadzenie przebudowanego ekranu domowego. W mobilnej aplikacji Spotify dodano sześć nowych kafelków.

Spotify nie zwalnia tempa i wprowadza zmiany

Najpopularniejsza serwis streamingu muzyki, która zgromadził już łącznie 271 mln użytkowników, osiągając imponujący wzrost na poziomie 31% rok do roku, ciągle otrzymuje nowości. Najwidoczniej twórcy Spotify nie zamierzają spoczywać na laurach, tym bardziej, że silnej konkurencji nie brakuje.

Tym razem szwedzka firma skupiła się na ekranie domowym, który wita użytkowników tuż po uruchomieniu aplikacji. Celem jest zapewnienie jeszcze wygodniejszego dostępu do ulubionej i często słuchanej muzyki. Całość jest oczywiście personalizowana pod preferencje konkretnego użytkownika, a co więcej, automatycznie dostosowuje się do pory dnia – inne materiały zobaczymy rano, w południe i wieczorem.

Na samej górze umieszczono sześć kafelków, które pozwalają sprawnie wrócić do znajomych treści. Wystarczy wybrać jeden z nich, aby przykładowo rozpocząć odtwarzanie podcastu, który słuchamy codziennie rano, ulubionego albumu odtwarzanego przez ostatni tydzień lub playlisty, która wieczorem towarzyszy nam podczas treningów.

Wprowadzenie nowych rekomendacji sprawiało, że ekran główny jest teraz podzielony na dwie podstawowe sekcje. Pierwsza zawiera wspomniane sześć kafelków. Natomiast druga, umieszczona tuż pod, zapewnia dostęp do podcastów, nowych playlist stworzonych dla użytkownika, muzyki do odkrycia i wiele innych treści.

Nowość wdrażana jest w mobilnych aplikacjach na smartfonach i tabletach. W związku z tym, że udostępnianie nowości dopiero się rozpoczęło, to wciąż może nie być widoczna u wszystkich użytkowników. Na moim iPhonie i smartfonie z Androidem jeszcze nie mogę korzystać z sekcji z sześcioma kafelkami. Cóż, pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Spotify ciągle eksperymentuje

Nie jest to jedyna nowość, którą w ostatnim czasie otrzymali użytkownicy usługi. W aplikacji na iOS pojawiły się ulepszenia interfejsu – więcej okładek utworów, przycisk „Shuffle Play” zamiast „Odtwarzaj losowo”, a także przeniesie ikon polubienia i pobierania. Wprowadzono również zmiany w podcastach, które cieszą się coraz większą popularnością na platformie.

Ponadto, wkrótce Spotify może otrzymać własnego asystenta głosowego. Z tych mniej przyjemnych informacji – niewykluczone, że podniesiona zostanie cena pakietu rodzinnego.

źródło: Spotify