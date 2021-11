Spotify rośnie w siłę – zamierza stać się ogromną platformą dla audiobooków

Widocznie Spotify nie zadowala się wyłącznie pozycją lidera, jeśli chodzi o liczbę subskrybentów platform streamujących muzykę. Firma chce również dominować na rynku podcastów oraz audiobooków. W przypadku tego drugiego, wczorajsze zakupy mogą okazać się bardzo pomocne.

Spotify rusza na podbój audiobooków

W 2019 Spotify przejęło dwa przedsiębiorstwa zajmujące się podcastami. Pierwsze z nich, Anchor, to funkcjonująca do dziś platforma do tworzenia podcastów, zawierająca różnorakie narzędzia do obróbki dźwięku oraz monetyzacji tworzonych treści. Druga firma, Gimlet, była siecią zajmującą się tworzeniem podcastów, która odpowiada za takie produkcje jak Reply All, czy Homecoming – psychologiczny thriller z Catherine Keener, Oscar Isaaciem oraz Davidem Schwimmerem w rolach głównych. Cel zakupów? Chęć bycia wiodącą platformą audio na świecie. Wczoraj firma postawiła kolejny krok w tym kierunku, kupując Findaway.

Źródło: Spotify

Czym jest Findaway? To amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się przemysłem audiobooków oraz globalny lider w ich dystrybucji. Oprócz ogromnego katalogu książek, Findaway pracuje nad upowszechnianiem formatu audiobooków, oferując narzędzia dla niezależnych autorów aby „ożywić ich opowieści”.

Chcemy, aby Spotify było miejscem, do którego zmierzają twórcy oraz słuchacze wszystkiego związanego z treściami audio. Przejęcie Findaway poszerzy obecność Spotify w przestrzeni audiobooków oraz pomoże nam szybciej spełnić tę ambicje. Jesteśmy podekscytowani połączeniem grupy Findaway, najlepszej technologicznie platformy oraz ich obszernego katalogu audiobooków z doświadczeniem Spotify, aby zrewolucjonizować przestrzeń audiobooków tak, jak zrobiliśmy to z muzyką oraz podcastami. Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Spotify, Gustav Söderström

Warunki transakcji nie zostały ujawnione. Całe przejęcie ma się zakończyć do końca czwartego kwartału 2021 roku, podlegając przeglądowi i zatwierdzeniu przez organy regulacyjne.

Inwestycja Spotify nie dziwi. W komunikacie prasowym firma podaje, że wartość przemysłu audiobooków ma wzrosnąć z 3,3 miliardów dolarów do 15 miliardów do 2027 roku. Potencjał na zysk jest zatem spory i przejęcie doświadczonego gracza w tej branży, jakim jest Findaway, to mądre posunięcie biznesowe.