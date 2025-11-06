Imponujący smartfon dotarł do Europy. Cena wcale nie przeraża

Gdy debiutował na rynku chińskim, smartfon Nubia Z80 Ultra został nazwany przez Grześka imponującym i całkowicie zgadzam się z tą opinią. Dzisiaj zaś model ten oficjalnie pojawił się w Europie. Spójrzmy więc na cenę i przypomnijmy sobie specyfikację.

Ile kosztuje smartfon Nubia Z80 Ultra w Europie?

Dziś miejsce ma globalna premiera smartfona Nubia Z80 Ultra, który w Chinach zaprezentowany został pod koniec października 2025 roku. Równocześnie startuje jego przedsprzedaż w Europie, dzięki czemu poznaliśmy ceny poszczególnych konfiguracji – przedstawiają się następująco:

12/256 GB – 649 euro (równowartość ~2760 złotych),

16/512 GB – 799 euro (~3400 złotych) lub 829 euro (~3525 złotych) w wersji niebieskiej,

16 GB/1 TB – 899 euro (~3825 złotych).

Dlaczego niebieska wersja jest droższa? Ze względu na jej artystyczny charakter. Ten wariant nosi nazwę Starry Night Edition, a grafika zdobiąca jego plecki jest bezpośrednim nawiązaniem do słynnego obrazu Vincenta Van Gogha o tym samym tytule (Gwiaździsta noc). Pozostałe wersje kolorystyczne to czarna i biała.

Do 2 grudnia 2025 roku można odebrać na stronie zniżkę w wysokości 20 euro (~85 złotych), a do zamówień, złożonych do 18 listopada 2025 roku, producent doda etui ochronne i ładowarkę w prezencie.

Nubia Z80 Ultra (fot. Nubia)

Specyfikacja Nubia Z80 Ultra ma prawo się podobać

Zakup smartfona Nubia Z80 Ultra wiąże się ze sporym wydatkiem, choć jak najbardziej rozsądnym. Szczególnie gdy weźmie się pod uwagę to, co urządzenie oferuje w zamian. Ano bowiem całkiem sporo. Począwszy od topowego procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, sparowanego z pamięcią UFS 4.1 i LPDDR5X, dzięki czemu wydajność powinna stać na najwyższym poziomie, aż po akumulator o nieprzeciętnie dużej pojemności (7200 mAh). W dodatku można liczyć na szybkie ładowanie z mocą 80 W – zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo.

Kolejnym atutem smartfona Nubia Z80 Ultra wydają się jego możliwości fotograficzne. Model ten został wyposażony w główny aparat 50 Mpix (f/1.7) z optyczną stabilizacją obrazu, teleobiektyw 64 Mpix (również z OIS) oraz ultraszerokokątny moduł 50 Mpix (f/1.8). Pomocny w obsłudze aparatu może okazać się dodatkowy przycisk na dłuższej krawędzi.

Front urządzenia wypełnia 6,85-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2688×1216 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności do 2000 nitów. Pod jego taflą ukryto kamerkę do selfie, jak również ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Całość wieńczy ostro ciosana konstrukcja, cechująca się również pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69.