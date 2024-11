Spotify twierdzi, że użytkownicy chętnie zapłacą za droższy pakiet

Czy Spotify jest zbyt pewne siebie czy jednak dobrze zna swoich użytkowników? Niestety, odpowiedzi na to pytanie nie możemy jeszcze poznać.

Kiedy wreszcie będzie jakość Hi-Fi w Spotify?!

Na temat wyższej jakości muzyki w Spotify możemy usłyszeć już od kilku lat. Wiele źródeł i poszlak wskazuje, że Szwedzi prowadzą prace nad tym rozwiązaniem, ale dotychczas nie doczekaliśmy się planu oferującego jakość Hi-Fi. Warto zaznaczyć, że konkurencja w tej kwestii wypada znacznie lepiej – Tidal, Apple Music czy Amazon Music.

Należy jeszcze dodać, że nie mamy do czynienia z plotkami, które nie zostały potwierdzone. Na temat wyższego planu wypowiedział się nawet dyrektor generalny firmy. Daniel Ek, szef Spotify, oficjalnie ogłosił wprowadzenie planu Deluxe już jakiś czas temu. Niestety, nadal nie doczekaliśmy się jego premiery.

Co więcej, w przypadku Spotify brak planu Hi-Fi jest bardziej odczuwalny ze względu na mocno przeciętną jakość muzyki w obecnych pakietach. W końcu Apple Music brzmi lepiej nawet bez aktywowania muzyki w jakości bezstratnej.

Termin wdrożenia muzyki Hi-Fi nie jest znany. Odpowiadając na wyżej postawione pytanie mogę tylko napisać, że nowy plan pojawi się w nieokreślonym terminie. Wiadomo, że trwają prace, ale prawdopodobnie po drodze występują jeszcze problemy, których firma nie potrafi sprawnie rozwiązać.

(fot. TRAG Cinema Pictures | pexels.com)

Cena będzie wyższa, ale klienci chętnie zapłacą

Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że w Spotify – w przeciwieństwie do chociażby Apple Music – za lepszą jakość muzyki trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Podobno na amerykańskim rynku cena będzie wyższa o około 5 dolarów, co powinno przełożyć się w Polsce na finalną kwotę w wysokości około 35 złotych miesięcznie.

Daniel Ek przekonuje, że klienci będą chętnie płacić za ten wyższy pakiet, bowiem oprócz muzyki Hi-Fi otrzymają jeszcze inne bonusy. Dyrektor dodaje, że klienci zapłacą również z innego powodu – po prostu kochają Spotify.

Ciekawe, czy użytkownicy zaakceptują wyższą cenę. Nie należy wykluczać scenariusza, że jednak osoby, które faktycznie chcą usłyszeć muzykę w wyższej jakości, od dawna korzystają z usług konkurencji. Natomiast klienci Spotify zadowoleni są z obecnej jakości i nie widzą sensu, aby za pakiet Hi-Fi płacić więcej każdego miesiąca.

Owszem wyższy pakiet nie jest wciąż dostępny, ale firma raczej nie ma powodów do narzekania na brak zainteresowania. Z danych za trzeci kwartał 2024 roku wynika, że: miesięczna liczba aktywnych użytkowników wzrosła o 11% r/r do 640 mln, liczba subskrybentów planów premium wzrosła o 12% r/r do 252 mln, a całkowity przychód wzrósł o 19% r/r do 4 mld euro.