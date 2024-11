Smartfony Samsunga i samochody Audi to teraz para idealna. Nowa funkcja już jest

Teraz możemy mieć bardzo dobry smartfon Samsunga, a także świetny samochód Audi, a dodatkowo funkcję, którą jak najbardziej można uznać za przydatną. Podejrzewam, że nie brakuje kierowców nowych Audi, którzy wyczekiwali tego rozwiązania.

Smartfon Samsunga zastąpi kluczyk do Audi

Rośnie liczba samochodów, w których fizyczny kluczyk w wielu sytuacjach staje się zbędny. Zostało to spopularyzowane przez Teslę, aczkolwiek pozostali producenci często stawiają na inną technologię. Zamiast opierać cyfrowe kluczyki na autorskiej aplikacji i połączeniu Bluetooth, to korzystają z portfeli wbudowanych w smartfony, a także z połączenia NFC i UWB.

Dobrym przykładem jest cyfrowy kluczyk BMW, z którego można korzystać nie tylko na smartfonach, ale również na smartwatchach. Dostępny jest on między innymi dla użytkowników iPhone’ów i i smartfonów Samsunga. W pierwszy przypadku cyfrowa kopia kluczyka trzymana jest w Apple Wallet, a w drugim w Samsung Wallet.

Teraz w Samsung Wallet, obok kluczyków do BMW, można przechowywać kluczyki do innej marki samochodów z Bawarii. Koreańczycy pochwalili się, że portfel obsługuje już cyfrowe kluczyki Audi. Dzięki temu możliwe jest nie tylko otworzenie samochodu, ale też uruchomienie silnika, podczas gdy fizyczny kluczyk może zostać w domu.

Do komunikacji między smartfonem a samochodem wykorzystywana jest technologia UWB. Sprawia to, że korzystanie z omawianej funkcji przypomina dobrze znany system bezkluczykowy. Wypada wspomnieć, że cyfrowy kluczyk można w łatwy sposób udostępnić innym użytkownikom. Przykładowo ojciec można wysłać taki kluczyk córce, które pilnie potrzebuje samochodu, a nie może odnaleźć fizycznego kluczyka w domu.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to Samsung zaznacza, że jest ono na wysokim poziomie. Cyfrowe kluczyki – jak zapewnia firma – są bezpiecznie przechowywane w urządzeniu, spełniając rygorystyczne standardy bezpieczeństwa EAL6+4 w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

Jakie samochody i smartfony obsługują cyfrowy kluczyk Audi?

Nowość jest obecnie wspierana przez kilka wybranych samochodów z Ingolstadt – Audi A6 e-tron, Audi Q6 e-tron i nowa generacja Audi A5 (tak przy okazji to polecam zainteresować się układem „hybrydowego diesla” w tym modelu, bardzo ciekawa konstrukcja). Znając podejście niemieckim producentów do oferowania funkcji klientom, to podejrzewam, że cyfrowy kluczyk wymaga niemałej dopłaty.

W przypadku smartfonów Samsunga cyfrowy kluczyk dostępny jest na: S20 Ultra/ S20+/S20, S21 Ultra/S21+/S21/S21 FE, S22 Ultra/S22+/S22, S23 Ultra/S23+/S23/S23 FE, S24 Ultra/S24+/S24/S24 FE, Note20 Ultra/Note20, Z Fold2, Z Fold3, Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6, Z Flip 5G, Z Flip3, Z Flip4, Z Flip5, Z Flip6. Funkcja uruchamiania silnika wymaga zainstalowanego Androida 13 lub nowszej wersji systemu operacyjnego.