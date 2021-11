Spotify nie działa. Trwa awaria też innych usług, w tym Google, Snapchat i Fitbit

Spotify towarzyszy milionom użytkowników na całym świecie. Niestety, nie teraz, ponieważ najpopularniejszy serwis streamingowy nie działa.

Spotify nie działa

Jeżeli Wam Spotify nie działa, to nie jesteście osamotnieni. Serwis całkowicie przestał działać użytkownikom w całej Polsce, o czym świadczy zwiększająca się w tempie lawinowym liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector. Niestety, awaria wygląda poważnie, ponieważ o problemach z dostępem donoszą użytkownicy na całym świecie.

Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną i dlaczego Spotify nie działa. Niestety, u niektórych osób nie działa nawet odtwarzanie utworów w trybie offline, więc na jakiś czas musicie włączyć radio lub skorzystać z innej platformy.

Co ciekawe, ze zgłoszeń w serwisie Downdetector wynika, że oprócz Spotify nie działają również m.in. Discord, Snapchat, Pokemon Go, Rocket League, usługi Fitbit czy Google. Wygląda zatem, że to większa awaria, więc pozostaje czekać, aż sytuacja wróci do normy.