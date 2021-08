Spotify testuje nowy, tańszy plan Spotify Plus. Co oferuje?

Spotify to niewątpliwie jedna z najbardziej popularnych aplikacji do słuchania muzyki czy podcastów. Dla wielu osób, które korzystają z darmowej wersji serwisu, problemem są liczne ograniczenia oraz dość spora liczba reklam. Lekiem na całe zło jest Spotify Premium, jednak pakiet ten jest dość kosztowny, co odrzuca część użytkowników. Na szczęście firma rozpoczęła testy nowego, tańszego planu o nazwie Spotify Plus.

Spotify Plus, czyli budżetowa wersja Premium

Spotify to świetny serwis streamingowy, ale żeby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy wykupić subskrypcję Spotify Premium. Co prawda darmowa wersja oferuje te same funkcje, jednak są one bardzo mocno ograniczone. Od 2018 roku użytkownicy Spotify Free nie mogą przewijać więcej niż 6 piosenek na godzinę, a sama muzyka może być odsłuchiwana jedynie w kolejności losowej, przez co wybór ulubionej piosenki jest mocno utrudniony. Oczywiście nie mogło zabraknąć też reklam, które mają zachęcić słuchaczy do przejścia na plan Premium. Niestety, nie należy on do najtańszych, ponieważ trzeba za niego zapłacić 19,99 złotych w przypadku subskrypcji indywidualnej.

Na szczęście serwis rozpoczął testy planu Spotify Plus, który ma oferować te same funkcjonalności, co Premium (m.in. nieograniczone przewijanie utworów i możliwość słuchania dowolnie wybranych), z jednym małym wyłączeniem, a mianowicie reklamami między utworami – te nadal będą się pojawiały, czy to w formie banerów, czy głosowej.

Spotify Plus jest na razie dostępny dla wąskiego grona użytkowników, którzy mogą testować nową opcję subskrypcji. Co ważne, serwis nie określił jeszcze konkretnej ceny Spotify Plus, ponieważ chce sprawdzić różne warianty, aby jak najlepiej dostosować opłatę do klientów. Jedno jest jednak pewne – plan będzie zauważalnie tańszy od Premium (część testerów otrzymała ofertę wycenioną na 0,99 dolara, czyli równowartość ~4 złotych).

W związku z pracami nad Spotify Plus, firma wydała specjalne oświadczenie, w którym podkreśla, że nie gwarantuje tego, iż testowana nowość wejdzie do masowego użytku w takiej formie. Z doświadczenia wiadomo, że serwis testował już pewne nowe rozwiązania na kilka lat przed ich ostatecznym wprowadzeniem. Przykładem jest bezstratna jakoś streamingu audio, której pierwsze próby rozpoczęły się w 2017 roku, a została oficjalnie ogłoszona dopiero na początku tego roku (wciąż jednak nie jest dostępna).

Testowana funkcja to świetny kompromis dla wszystkich, którzy nie chcą płacić prawie 20 złotych, a reklamy nie są dla nich przeszkodą. Na razie pozostało nam czekać na rozwój sytuacji i liczyć, że Spotify Plus będzie dostępne dla wszystkich już wkrótce.