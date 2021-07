Pokemon GO świętuje piąte urodziny i rozdaje trzy miesiące YouTube Premium za darmo!

Pokemon GO to jedna z najpopularniejszych gier mobilnych. Zadebiutowała ona w lipcu 2016 roku i porwała całe tłumy graczy, którzy wyszli na ulice miast na całym świecie. Choć wielu z nich dawno zrezygnowało z przygody z tytułem Niantic, ta wciąż nie traci na popularności. Dacie wiarę, że obchodzi już swoje piąte urodziny? W dodatku, rozdaje trenerom Pokemonów ciekawe bonusy z okazji tegorocznego Pokemon GO Fest, który odbędzie się w dniach 17-18 lipca.

Darmowy YouTube Premium dla graczy Pokemon GO

Oficjalnym sponsorem tegorocznego festiwalu Pokemonów zostało Google Play. Dzięki temu, Niantic będzie mogło podczas wydarzenia rozdawać kody na subskrypcję YouTube Premium na 3 miesiące. Darmowy okres próbny pozwoli wszystkim chętnym na oglądanie materiałów w serwisie bez reklam oraz dostęp do biblioteki YouTube Music.

Wszystkie szczegóły oferty mają zostać podane w przyszłym tygodniu, najpewniej tuż przed startem wydarzenia lub na krótko po jego rozpoczęciu. Jest jednak pewien haczyk. Oferta ta jest skierowana wyłącznie do nowych użytkowników. Jeśli na waszym koncie Google korzystaliście już z subskrypcji YouTube Premium, nie będziecie mogli zrealizować tej oferty. Nie należy się jednak załamywać, ponieważ to nie wszystko, co Niantic przygotowało dla swoich graczy.

Darmowy pakiet przedmiotów w grze

Jeśli wciąż uwielbiacie grać w Pokemon GO i macie smartfon z Androidem, z pewnością ucieszycie się z kolejnego bonusu, przygotowanego z okazji wydarzenia Pokemon GO Fest 2021. Trenerzy korzystający z mobilnego systemu Google będą mogli odebrać zestaw przedmiotów całkowicie za darmo.

W jego skład będą wchodzić:

1 Super Incubator

1 Incense

30 Ultra Balli

Bonus ten z pewnością zachęci wielu graczy do schwytania kilku stworków podczas wydarzenia. Będzie dostępny w sklepie w grze 17 lipca. By go odebrać, należy zalogować się do Pokemon GO z wykorzystaniem urządzenia z Androidem.

Oprócz tego, jeśli mieszkacie w kraju, gdzie dostępne są Punkty Google Play, wszystkie zakupy waluty PokeCoins pomiędzy 12 a 18 lipca dodadzą do waszego konta Google poczwórną liczbę punktów.

Nie samymi bonusami człowiek jednak żyje. Twórcy gry postanowili przygotować także małą przygodę. YouTuberzy z kanału The Try Guys opublikowali kilka interaktywnych filmików na swoim kanale. Jeśli chcecie sprawdzić, co przygotowali we współpracy z Niantic, obejrzyjcie poniższy materiał i wybierzcie jedną z trzech ścieżek przygody.

Życzymy miłej zabawy podczas Pokemon GO Fest 2021!