W końcu! Spotify umożliwi pobieranie utworów na smartwatche z Wear OS

Mając na nadgarstku smartwatch z Wear OS, pewnym nieporozumieniem była dotąd niemożność pobrania ulubionych playlist z utworami na urządzenie z poziomu aplikacji Spotify. Twórcy serwisu nareszcie to umożliwili.

Ważna aktualizacja Spotify dla smartwatchy

Przy okazji premiery nowych smartwatchy Samsunga – Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic, Spotify przypomniało się, że wciąż nie pozwala swojej aplikacji na system Wear OS na pobieranie wybranych utworów do pracy w trybie offline. Użytkownicy Apple Watchy mogą to robić już od długich miesięcy, więc kolejne opóźnienia względem iOS były dla użytkowników smartwatchy innych producentów dość niewygodne. Na szczęście dotarliśmy do momentu, w którym Spotify oficjalnie zapowiedziało wdrożenie tej przydatnej funkcji.

Spotify już od dawna umożliwia słuchanie muzyki offline przez Apple Watcha

W nadchodzących tygodniach użytkownicy Spotify otrzymają możliwość odtwarzania swoich ulubionych playlist, albumów i podcastów na swoich smartwatchach z systemem Wear OS. (…) Cieszymy się, że możemy zaprezentować jedną z najbardziej pożądanych funkcji: możliwość pobrania ulubionej muzyki i podcastów na smartwatcha.

Które zegarki skorzystają z nowej funkcji?

Spotify wymienia na swoim blogu nowe smartwatche Samsunga, a także działające na systemie Wear OS urządzenia marek Fossil, Mobvoi i Suunto. Pobieranie plików muzycznych do odtwarzania offline powinno działać także na starszych zegarkach, o ile tylko działają na Wear OS w wersji 2.0. Deweloperzy poinformowali, że odpowiednia aktualizacja zostanie wprowadzona „w nadchodzących tygodniach”.