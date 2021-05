Wyszukiwanie muzyki w Spotify stało się łatwiejsze. Firma wprowadza filtry

Przeszukiwanie ogromne biblioteki muzyki i podcastów w Spotify, jeśli dokładnie nie znamy wykonawcy i nazwy utworu utworu, może być czasochłonne. Na szczęście nowa funkcja powinna ułatwić ten proces.

Wyników może być naprawdę sporo

Nie mamy do czynienia ze sporą aktualizacją, która wprowadza zestaw dużych zmian do Spotify. Mimo tego, udostępnioną nowość jak najbardziej warto odnotować. W końcu wpływa ona na jeden z podstawowych elementów aplikacji, czyli wyszukiwarkę.

Do tej pory, po wpisaniu interesującej nas frazy w wyszukiwarkę wbudowaną w Spotify, mogliśmy otrzymać naprawdę długą listę wyników, składającą się z utworów, wykonawców, playlist czy różnych podcastów. W sytuacji, gdy nie byliśmy pewni, czego konkretnie szukamy i nie znaliśmy pełnej nazwy wykonawcy lub utworu, to przejrzenie wszystkich wyników zwróconych przez wyszukiwarkę mogło być naprawdę czasochłonne.

Filtry wyszukiwania w aplikacji na Androida i iOS

W celu uproszczenia i przyspieszenia procesu wyszukiwania, twórcy zdecydowali się wprowadzić przydatną nowość. W aplikacji zostały bowiem dodane filtry, które pokazują się tuż pod polem wyszukiwania. Wśród nich mam m.in. najlepsze wyniki, wykonawców, utwory, listy odtwarzania, albumy, a także podcasty i programy, odcinki oraz profile.

Po wybraniu konkretnej opcji, lista wyników powinna zauważalnie się zmniejszyć. Dzięki temu znalezienie piosenki lub podcastu będzie wygodniejsze. W końcu nie musimy już przeglądać całej listy dostarczonej przez wyszukiwarkę.

Opisana nowość jest już wdrażana w aplikacji na Androida i iOS. W związku z tym, że udostępnianie zmian jest stopniowe, to nie wszyscy użytkownicy od razu zyskają do nich dostęp. Należy więc uzbroić się w cierpliwość i czekać. Mimo iż zmiany są wprowadzane po stronie serwera. to zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji aplikacji.

Wkrótce otrzymamy ważniejszą nowość

Warto dodać, że twórcy Spotify obecnie pracują nad odpowiedzią na ostatnie zmiany w Apple Music. Chodzi o wprowadzenie nowego planu, który zapewni dostęp do muzyki w wyższej jakości.

Firma nie podała dokładnej daty premiery Spotify HiFi, ale ostatnie odkrycia w aplikacji sugerują, że nie powinniśmy długo czekać. Nie wiadomo, czy dostęp do muzyki w lepszej jakości będzie wymagał droższej subskrypcji czy jednak zostanie udostępniony wszystkich obecnym użytkownikom planów premium.