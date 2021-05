Spotify HiFi już wkrótce? W aplikacji odkryto zapowiedź wyczekiwanej nowości

Z pewnością wkrótce zobaczymy odpowiedź na nowości w Apple Music. Szwedzi bowiem już wcześniej zapowiedzieli wprowadzenie Spotify HiFi. Zmiany odkryte w mobilnej aplikacji sugerują, że może to nastąpić już niebawem.

Apple pozamiatało? Niekoniecznie, ale nowa oferta zapowiada się interesująco

Wczoraj firma Tima Cooka zapowiedziała wdrożenie bezstratnego formatu audio (ALAC), a także dźwięku przestrzennego w Apple Music. Zmiany mają trafić do użytkowników już w czerwcu tego roku. Należy zaznaczyć, że docelowo w znacznie lepszej jakości ma być dostępnych aż 75 mln utworów.

Reklama

To wszystko zostanie podane bez dodatkowych opłat. Oznacza to, że obecni użytkownicy będą mogli skorzystać ze wspomnianych nowości w ramach już opłacanej subskrypcji. Niestety nie jest aż tak idealnie, jak początkowo sądziliśmy. Pojawiło się sporo kontrowersji dotyczących obsługi bezstratnego formatu i dźwięku przestrzennego, zarówno na Androidzie, jak i urządzeniach Apple.

Spotify HiFi jeszcze w tym roku

Szwedzi już w lutym ogłosili zamiar wprowadzenia nowego planu, który zapewni dostęp do dźwięku w wyższej jakości. Całość ma nazywać się Spotify HiFi i powinna zadowolić bardziej wymagających słuchaczy. Niestety nie poznaliśmy żadnego konkretnego terminu. Firma wspomniała tylko, że Spotify HiFi trafi do użytkowników w tym roku.

Niewykluczone, że ostatnie kroki wykonane przez zespół Tima Cooka zmotywują Spotify do przyspieszania prac nad nowym planem. Co więcej, możliwe, że jego premiera nastąpi już wkrótce.

Jak wynika z udostępnionych zrzutów ekranu, pod maską aplikacji są już wdrażanie odpowiednie zmiany, aby zapewnić Spotify HiFi. Jednemu z testerów udało się nawet wywołać aktywację nowości, aczkolwiek jeszcze bez dostępu do plików w wysokiej jakości.

Komunikaty, który pojawiły się w aplikacji, świadczą, że Spotify HiFi zapewni jakość 16 bitów przy 44,1 kHz i wyższą, aczkolwiek przez bezprzewodowe słuchawki doświadczymy tylko wspomnianych przed chwilą 16 bitów.

Trudno wskazać, czy nowy plan będzie wymagał dodatkowej opłaty. Nie znamy tutaj oficjalnych informacji. Możliwe, że jeśli Spotify wprowadziłoby nowości przez Apple, to mogłoby wówczas żądać wyższej ceny. Natomiast teraz, gdy Apple Music nie wymaga płacenia więcej za lepszą jakość dźwięku, to firmie trudno będzie przekonać użytkowników do droższej subskrypcji.