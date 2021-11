Galaxy Tab A8 – wiemy coraz więcej o nadchodzącym tablecie Samsunga

Samsung w segmencie smartfonów, jak i tabletów ma średniopółkowe urządzenia oznaczone literką „A”, do której należy m.in. nadchodzący Samsung Galaxy Tab A8. Jego specyfikacja trafiła do internetu, a to za sprawą bazy danych popularnego testu syntetycznego Geekbench 5. Co będzie w stanie zaoferować tańszy tablet koreańskiego producenta?

Geekbench ujawnia specyfikację Samsung Galaxy Tab A8

Bezpośredni następca średniopółkowego Galaxy Tab A7 otrzyma kilka znaczących zmian, co potwierdza zrzut ekranu z listy programu Geekbench. Co ciekawe, w bazie danych zostały znalezione dwa warianty omawianego tabletu – z łącznością Wi-Fi (oznaczony nazwą kodową SM-X200) oraz z modułem LTE (SM-X205).

Samsung Galaxy Tab A8 2021 (źródło: @OnLeaks, 91mobiles)

Jeśli chodzi o specyfikację, to w 100% potwierdza się ona z poprzednimi doniesieniami, o których pisaliśmy już jakiś czas temu. Tablet jest napędzany przez 8-rdzeniowy procesor Unisoc T618 (2 x ARM Cortex-A75 + 6 x ARM Cortex-A55) rozpędzający się maksymalnie do zegara 2,0 GHz z grafiką Mali-G52. Układ jest nieco przestarzały, co sugeruje 12-nm proces litograficzny. Procesor będzie wspierany przez 3 lub 4 GB pamięci operacyjnej, wraz z 32, 64 lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Samsung Galaxy Tab A8 ma otrzymać 10,5-calowy wyświetlacz wykonany w technologii LCD TFT, pracujący w rozdzielczości WUXGA 1920:1200 w proporcjach 16:10 i z zagęszczeniem pikseli na poziomie około 215 ppi. Ekran tabletu cechuje się ogromnymi jak na obecne czasy ramkami – jest zatem to ten sam panel, który trafił do poprzednika (Galaxy Tab A7).

Urządzenie będzie wyposażone w dwa moduły aparatów – przedni z matrycą o rozdzielczości 5 Mpix, natomiast ten z tyłu ma mieć sensor 8 Mpix. Z dodatkowych funkcji warto wspomnieć o 4 głośnikach ze wsparciem technologii Dolby Atmos oraz implementacji modułu Bluetooth, Wi-Fi oraz modemu LTE (tylko w wersji SM-X205). Całość ma być zasilana przez ogniwo o pojemności 7040 mAh, które wspiera technologię szybkiego ładowania.

Nadchodzący Samsung Galaxy Tab A8 w kwestii designu ma wyróżniać się kanciastym wykończeniem ramek – zupełnie tak, jak w przypadku smartfonów Oppo Reno 6 5G oraz iPhone 13. Całość ma mierzyć 8,7 mm grubości (uwzględniono tu wystający aparat). Gdyby nie patrzeć na moduł aparatu, to grubość zmniejsza się do zaledwie 6,9 mm – zapowiada się na to, że będzie to naprawdę poręczny tablet. Jest nawet cieńszy, niż Oppo Reno 4 Pro 5G. Mimo tego, producent nie zapomniał tu o złączu audio jack 3,5 mm.