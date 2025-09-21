Ta ładowarka jest bardzo szybka, a to dopiero początek jej zalet

ładowarka Baseus PicoGo Digital Display Fast Charger 100W
źródło: Baseus via ITHome
Baseus wprowadził do sprzedaży nową ładowarkę PicoGo Digital Display Fast Charger 100W. Urządzenie nie tylko imponuje mocą, ale też oferuje szereg praktycznych funkcji, które wyróżniają je na tle konkurencji.

100 W mocy to nie wszystko

Baseus PicoGo Digital Display Fast Charger 100W, o nazwie kodowej modelu AE21, został zaprezentowany w Chinach, a wkrótce trafić ma także do Europy i Stanów Zjednoczonych. Ładowarka oferuje dwa porty USB-C z mocą do 100 W każdy oraz jeden port USB-A, obsługujący do 33 W. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne ładowanie trzech urządzeń, w tym nawet dwóch laptopów.

W przypadku pełnego obciążenia dwóch portów USB-C ich moc rozdzielana jest na 65 W i 35 W, a port USB-A zostaje wyłączony. Konfiguracja pozwala jednak na bardziej zróżnicowane scenariusze, przykładowo ładowanie laptopa (45 W), smartfona (30 W) i smartwatcha (18 W) w tym samym czasie.

ładowarka Baseus PicoGo Digital Display Fast Charger 100W
ładowarka Baseus PicoGo Digital Display Fast Charger 100W
źródło: Baseus via ITHome

Ładowarka obsługuje wszystkie najważniejsze protokoły szybkiego ładowania, w tym PD 3.0, PPS, QC, SCP oraz UFCS. Co więcej, w chińskiej wersji produkt wspiera także 90 W szybkie ładowanie Xiaomi, a także technologie 100 W dla urządzeń Honor czy 80 W dla smartfonów Vivo. To czyni go wyjątkowo uniwersalnym akcesorium, kompatybilnym z szeroką gamą sprzętów różnych marek.

Warto dodać, że w tej ładowarce zastosowano także wbudowany kolorowy wyświetlacz, który dostarcza informacji o aktualnej mocy, napięciu i temperaturze pracy. Po zakończeniu cyklu ładowania użytkownik może sprawdzić raport z całego procesu, obejmujący czas ładowania i maksymalną moc.

ładowarka Baseus PicoGo Digital Display Fast Charger 100W
źródło: Baseus via ITHome

Ile będzie kosztować taka ładowarka?

Baseus zastosował w nowym modelu technologię GaN oraz dodatki w postaci grafenu i materiałów poprawiających odprowadzanie ciepła. Dzięki temu urządzenie zachowuje kompaktowe wymiary (6,8 x 5,4 x 3,2 cm) i nie nagrzewa się nadmiernie przy dużym obciążeniu.

Producent zadbał też o funkcje bezpieczeństwa. Inteligentny system monitoruje temperaturę i automatycznie dostosowuje parametry ładowania, aby chronić akumulatory podłączonych urządzeń. Dzięki temu PicoGo 100W sprawdzi się nie tylko w przypadku laptopów czy smartfonów, ale również przy ładowaniu delikatniejszych sprzętów, takich jak smartwatche czy słuchawki.

Cena w Europie została ustalona na 59,99 euro, czyli około 260 złotych. To czyni z PicoGo Digital Display Fast Charger 100W jedną z ciekawszych propozycji w segmencie wydajnych ładowarek w dość przystępnej cenie.

