Nowa Sony Xperia zainspiruje się chińskimi smartfonami

Możemy być już niemal pewni, że Sony kończy ze stylistyką zapoczątkowaną w 2020 roku – Xperia VIII ma być nowym początkiem dla producenta nie tylko wewnątrz, ale również na zewnątrz. Przyglądając się renderom możecie jednak dostrzec w nich starego znajomego z Chin.
Jak będzie wyglądać nowy przedstawiciel serii Sony Xperia?
Pierwsze poszlaki o nowym wyglądzie flagowego modelu Sony Xperia 1 poznaliśmy na początku kwietnia 2026 roku. Jeden z użytkowników Weibo podzielił się we wpisie grafikami przedstawiającymi smartfon z logo japońskiego producenta w etui. Ze względu na dużą liczbę otworów w sekcji z aparatami z tyłu i zmianę stylistyki, która trwała od czasów Xperii 1 II aż do Xperii 1 VII trudno było uwierzyć, że właśnie patrzymy na nowe urządzenie z tej serii.
Spory kamyczek do ogródka dorzucił jednak profil „Insider Sony”, dzieląc się na Twitterze/X renderami nowego flagowca w różnych kolorach i bez akcesoryjnej ochrony. Dzięki temu możemy lepiej przyjrzeć się, czym „zaskoczą” nas Japończycy jeszcze w tym roku.
Nowa Xperia cofnie nas do 2022 roku
Informator pokazał Sony Xperię 1 VIII w trzech odmianach kolorystycznych – czarnej, fioletowej i zielonej. W oczy rzuca się przede wszystkim wspomniana już wcześniej wyspa na aparaty. Zamiast trzech obiektywów w jednej, pionowej linii, widzimy układ odwróconego „L” i przesunięcia aparatów blisko lewej krawędzi urządzenia. Choć niska rozdzielczość zdjęć utrudnia rozeznanie się w projekcie, to załamania światła i rzuty pod kątem sugerują, że całość będzie znajdować się na niewielkim wyniesieniu, ciemniejszym od reszty plecków.
No dobra, a gdzie tu rodowód znad rzeki Jangcy? Trzeba cofnąć się do 2022 roku i nieco przymrużyć oczy patrząc na flagowca OnePlusa – wtedy można dostrzec takie podobieństwa jak prostokątna wyspa blisko lewej krawędzi (choć w przypadku Sony bardziej pionowa niż pozioma) czy układ typu odwrócone „L”. Gdyby nie logo Sony, brak napisu „Hasselblad” i zwykła dioda LED zamiast pierścieniowego modułu to byłbym skłonny uwierzyć, że patrzymy na jakimś zapomniany projekt OP sprzed kilku lat.
Grafiki udostępnione przez Insider Sony pokazują również front urządzenia. Tu Japończycy nie planują rewolucji – czarny pasek z przednim aparatem u góry i głośniki skierowane do przodu powinny ucieszyć dotychczasowych fanów producenta. Od strony technicznej powinniśmy spodziewać się nowej matrycy w głównym obiektywie oraz w sekcji tele – ultraszeroki kąt ma pozostać bez zmian względem poprzednika. Wszystkie trzy sensory mają pracować w rozdzielczości 48 Mpix.
Jeżeli problemy z Xperią 1 VII z przełomu czerwca i lipca 2025 roku nie wpłynęły na dotychczasową tradycję producenta, nowego flagowca powinniśmy zobaczyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy.