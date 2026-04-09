Nowa Sony Xperia zainspiruje się chińskimi smartfonami

Możemy być już niemal pewni, że Sony kończy ze stylistyką zapoczątkowaną w 2020 roku – Xperia VIII ma być nowym początkiem dla producenta nie tylko wewnątrz, ale również na zewnątrz. Przyglądając się renderom możecie jednak dostrzec w nich starego znajomego z Chin.

Jak będzie wyglądać nowy przedstawiciel serii Sony Xperia?

Pierwsze poszlaki o nowym wyglądzie flagowego modelu Sony Xperia 1 poznaliśmy na początku kwietnia 2026 roku. Jeden z użytkowników Weibo podzielił się we wpisie grafikami przedstawiającymi smartfon z logo japońskiego producenta w etui. Ze względu na dużą liczbę otworów w sekcji z aparatami z tyłu i zmianę stylistyki, która trwała od czasów Xperii 1 II aż do Xperii 1 VII trudno było uwierzyć, że właśnie patrzymy na nowe urządzenie z tej serii.

Spory kamyczek do ogródka dorzucił jednak profil „Insider Sony”, dzieląc się na Twitterze/X renderami nowego flagowca w różnych kolorach i bez akcesoryjnej ochrony. Dzięki temu możemy lepiej przyjrzeć się, czym „zaskoczą” nas Japończycy jeszcze w tym roku.

Nowa Xperia cofnie nas do 2022 roku

Informator pokazał Sony Xperię 1 VIII w trzech odmianach kolorystycznych – czarnej, fioletowej i zielonej. W oczy rzuca się przede wszystkim wspomniana już wcześniej wyspa na aparaty. Zamiast trzech obiektywów w jednej, pionowej linii, widzimy układ odwróconego „L” i przesunięcia aparatów blisko lewej krawędzi urządzenia. Choć niska rozdzielczość zdjęć utrudnia rozeznanie się w projekcie, to załamania światła i rzuty pod kątem sugerują, że całość będzie znajdować się na niewielkim wyniesieniu, ciemniejszym od reszty plecków.

Rendery Sony Xperii 1 VIII (Źródło: Insider Sony)

No dobra, a gdzie tu rodowód znad rzeki Jangcy? Trzeba cofnąć się do 2022 roku i nieco przymrużyć oczy patrząc na flagowca OnePlusa – wtedy można dostrzec takie podobieństwa jak prostokątna wyspa blisko lewej krawędzi (choć w przypadku Sony bardziej pionowa niż pozioma) czy układ typu odwrócone „L”. Gdyby nie logo Sony, brak napisu „Hasselblad” i zwykła dioda LED zamiast pierścieniowego modułu to byłbym skłonny uwierzyć, że patrzymy na jakimś zapomniany projekt OP sprzed kilku lat.

Rendery Sony Xperii 1 VIII i OnePlus 10 Pro (Źródło: Insider Sony/OnePlus)

Grafiki udostępnione przez Insider Sony pokazują również front urządzenia. Tu Japończycy nie planują rewolucji – czarny pasek z przednim aparatem u góry i głośniki skierowane do przodu powinny ucieszyć dotychczasowych fanów producenta. Od strony technicznej powinniśmy spodziewać się nowej matrycy w głównym obiektywie oraz w sekcji tele – ultraszeroki kąt ma pozostać bez zmian względem poprzednika. Wszystkie trzy sensory mają pracować w rozdzielczości 48 Mpix.

Jeżeli problemy z Xperią 1 VII z przełomu czerwca i lipca 2025 roku nie wpłynęły na dotychczasową tradycję producenta, nowego flagowca powinniśmy zobaczyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy.