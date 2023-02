Nowy smartfon Redmi to parametrowy skok w poprzednią dekadę

W budżetowych smartfonach warto być świadomym, że twórcy musieli iść na ustępstwa. Tu damy plastikową ramkę, a tam zmniejszymy trochę ilość pamięci operacyjnej. Wydaje mi się jednak, że Redmi 12C to przykład zagalopowania się w kwestii przycinania tego i owego.

Redmi 12C z premierą za rogiem

Okazuje się, że budżetowy smartfon Redmi zaprezentowany w Sylwestra ubiegłego roku pojawi się w Europie. Choć data globalnej premiery nie jest nam jeszcze znana, mamy już oficjalne rendery i szczegółową specyfikację urządzenia. Czym zatem zaskakuje niedrogi smartfon submarki Xiaomi?

Render Redmi 12C (Źródło: Appuals)

Przód urządzenia charakteryzuje 6,71-calowy ekran IPS LCD z wcięciem na kamerkę w kształcie kropli wody. Rozdzielczość wyświetlacza wynosi 1650 na 720 pikseli a częstotliwość odświeżania ekranu to 60 Hz. Za płynne działanie Redmi 12C odpowiada układ mobilny MediaTek G85. Smartfon powinien pojawić się w trzech kombinacjach LPDDR4X RAM / Miejsce na dane w standardzie eMMC 5.1:

3 GB RAM + 32 GB przestrzeni dyskowej

3 GB + 64 GB

4 GB + 128 GB

Gdyby zabrakło pamięci operacyjnej urządzenie wyposażono w funkcję rozszerzania RAM-u za pomocą ROM. Smartfon będzie funkcjonował pod opieką Androida 12 oraz MIUI 13. Według nieoficjalnych informacji kupujący mogą liczyć na dwie duże aktualizacje systemowe i 3 lata poprawek bezpieczeństwa.

Na tylnej wysepce spotkamy dwa obiektywy – główny 50 Mpix oraz czujnik głębi. Obok aparatów, na „wysepkowym podwyższeniu” znalazło się miejsce na czytnik linii papilarnych. Przednia kamerka oferuje rozdzielczość 5 Mpix i nagrywanie treści wideo w FullHD w 30 kl./s.

Ładuj, jakby był 2018 rok

Co się tyczy dodatkowych funkcji i modułów, znajdziemy w smartfonie wsparcie dla Dual SIM, slotu na karty microSD, gniazdo minijack, Bluetooth 5.1 oraz NFC. Jak przystało na współczesny smartfon, pojemność akumulatora wynosi 5000 mAh. Niestety, mam dla was dwie złe wiadomości. Po pierwsze, maksymalna moc ładowania wynosi 10 W. Po drugie, Redmi 12C wyposażono w gniazdo microUSB.

Render Redmi 12C (Źródło: Appuals)

Jeden z informatorów z Twittera, SnoopyTech dotarł dodatkowo do rzekomych cen urządzenia w Europie. Najtańsza opcja 3GB RAM + 32 GB miejsca na dane kosztować będzie 149 euro (~700 złotych), dodatkowe 32 GB przestrzeni dyskowej podniesie cenę do 179 euro (~850 zł), najmocniejsza wersja może okazać się wydatkiem rzędu 199 euro (~950 zł).

Redmi 12C w wersji na europejski rynek zadebiutuje najpewniej podczas targów MWC w Barcelonie. Biorąc jednak pod uwagę to, co oferuje w takiej cenie nie wróżę mu sukcesu na rynku. Prawdopodobnie wystarczy dorzucić 100-200 złotych by otrzymać smartfon z ekranem OLED lub większą ilością RAM-u, a przede wszystkim – z normalnym portem USB-C do ładowania.