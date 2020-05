Nie tylko Call of Duty gracz żyje. Sony ujawniło drugą grę z czerwcowego PlayStation Plus

Zeszły miesiąc z PlayStation Plus nie jest najmilej wspominany przez graczy, pomimo moim zdaniem całkiem ciekawej propozycji w postaci Cities: Skylines i Farming Simulator 19. W czerwcu chyba jednak nikt nie będzie miał powodów do narzekań, bowiem szykuje się naprawdę mocna oferta!

PlayStation kilka dni temu zrobiło graczom niezłą niespodziankę, przedwcześnie zapowiadając jedną z gier z czerwcowego PS Plus — Call of Duty: WWII. Jak jednak można było się domyślić, to nie jedyna gra, w jaką abonenci PlayStation Plus zagrają w przyszłym miesiącu. Co Sony przygotowało dla nas w czerwcu?

Call of Duty: WWII

Pierwszą grą jest wspomniane już Call of Duty: WWII, czyli bardzo dobrze oceniany tytuł z końcówki 2017 roku. WWII to w pewnym sensie odświeżenie marki Call of Duty powrotem do drugowojennych czasów, czego fani serii chcieli od dawna. I co by tu nie mówić, był to bardzo udany powrót do korzeni, a za sprawą swojej obecności w PlayStation Plus gra z pewnością zyska na żywotności w trybie wieloosobowym.

Warto dodać, że Call of Duty: WWII udostępniono w standardowej wersji, a nie w Złotej Edycji. Gra oferuje nie tylko polskie napisy, ale nawet i polski dubbing. Co jednak najlepsze, już teraz Call of Duty: WWII jest dostępne do pobrania dla wszystkich graczy z aktywnym abonamentem PlayStation Plus!

Niespodzianka! Od jutra możecie zagrać w CoD WWII! Jak myślicie, co znajdzie się jeszcze w ramach czerwcowego PlayStation Plus? Opublikowany przez PlayStation Polska Poniedziałek, 25 maja 2020

Star Wars Battlefront II

Na Call of Duty czerwcowe PlayStation Plus się jednak nie kończy i gracze mogą liczyć jeszcze na Star Wars Battlefront II. O ile o pierwszej części nie mam zbyt dobrego zdania, tak oddać muszę Battlefront II, że naprawia wiele błędów swojego poprzednika.

Bez dwóch zdań jest to jedna z najlepszych (a na pewno najładniejszych) gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen ostatnich lat. Żal tylko dość agresywnego systemu mikropłatności, ale wydaje mi się, że z czasem EA udało się naprawić ten (największy) problem Star Wars Battlefront II.

Tak więc… niech moc będzie z Wami.

Star Wars Battlefront II będzie dostępne od 2 czerwca, a już teraz możecie pobierać Call of Duty: WWII na swoje konsole. Tego dnia z oferty znikną też Cities: Skylines i Farming Simulator 19.

Przy okazji przypominam, że od października zeszłego roku funkcjonuje PlayStation Plus Rewards – program lojalnościowy dla subskrybentów PlayStation Plus, dzięki któremu możecie zdobyć wiele zniżek. W ostatnim czasie dołączył do niego m.in. sklep Kubota, który sprzedaje klapki tej kultowej w Polsce marki!

Jesteście zadowoleni z oferty PlayStation Plus na czerwiec? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PlayStation