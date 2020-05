Już widzę ten hejt… Czerwcowe Games With Gold wygląda okropnie

I jak co miesiąc przyszła pora na zaprezentowanie Wam nadchodzącej oferty Xbox Games with Gold, choć niestety podejrzewam, że mało komu przypadnie ona do gustu.

Maj upłynął fanom Xboksa pod znakiem m.in. Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr i V-Rally 4 z obecnego Games with Gold. Nie był to najgorszy miesiąc w historii tej usługi, ale w sieci i tak można było spotkać głosy niezadowolenia. Ciekaw więc jestem, co Wy sądzicie o nadchodzącej ofercie Games with Gold.

Pełna lista gier w Xbox Games with Gold na czerwiec:

Shantae and the Pirate’s Curse – od 1 do 30 czerwca na konsoli Xbox One,

– od 1 do 30 czerwca na konsoli Xbox One, Destroy All Humans! – od 1 do 15 czerwca na konsoli Xbox One oraz Xbox 360,

– od 1 do 15 czerwca na konsoli Xbox One oraz Xbox 360, Coffee Talk – od 16 czerwca do 15 lipca na konsoli Xbox One,

– od 16 czerwca do 15 lipca na konsoli Xbox One, Sine Mora – od 16 do 30 czerwca na konsoli Xbox One oraz Xbox 360.

Gdy spojrzymy na oceny na przykład Shantae and the Pirate’s Curse, można odnieść wrażenie, że czerwiec z Xbox Games with Gold nie będzie taki zły. Trudno jednak nie zauważyć, że wszystkie z wymienionych tu gier to raczej małe pozycje i brakuje jakiegoś mocnego tytułu AAA. Jeśli jednak jesteście fanami małych gier niezależnych lub starszych tytułów, to może któraś z propozycji Microsoftu przypadnie Wam do gustu.

Abonament Games with Gold jest również dostępny w ramach Xbox Game Pass Ultimate, który obecnie możecie kupić za jedynie 4 zł! Pod warunkiem, że przez ostatnie miesiące nie skorzystaliście z podobnej oferty.

Przypominam również, że jutro około godziny 17:30 zostanie opublikowana oferta PlayStation Plus, o czym – jak zawsze – Was poinformujemy. Warto jednak przypomnieć, że wczoraj PlayStation opublikowało już pierwszą grę z przyszłego PS Plus – jest nią Call of Duty: WWII! Już teraz możecie ją pobrać na swoje konsole.

Co sądzicie o czerwcowej ofercie Games with Gold? Czy Waszym zdaniem jest lepsza od poprzedniej?

