Sony nie składa broni. Kolejny smartfon w drodze

Firma Sony od dawna nie zalewa rynku niezliczoną ilością smartfonów – nie oznacza to jednak, że ograniczyła się wyłącznie do wypuszczania flagowców. Właśnie poznaliśmy kilka szczegółów dotyczących kolejnego urządzenia Japończyków.

Rok 2026 w wykonaniu Sony

Obecnie Japończycy kontynuują strategię rozpoczętą w 2024 roku. Wtedy to zrezygnowali z serii małych flagowców – Xperii 5 – przez co model z 2023 roku okazał się ostatnim reprezentantem w rodzinie. Od tego czasu widujemy wyłącznie ultraflagowe Xperie 1 oraz budżetową rodzinę Xperia 10.

Sony Xperia 1 VIII miała tchnąć nowe życie w smartfonowy dział firmy. Ci, którzy mieli okazję zapoznać się z recenzją, wiedzą jednak, że – zamiast drugiego życia – urządzenie prezentuje się sporo poniżej oczekiwań.

Nadzieją na to, że dostaniemy w tym roku coś wartego swojej ceny z japońskim rodowodem, pozostaje zatem Xperia 10 VIII. Patrząc na poprzednika, który zerwał ze stylistyką sprzed lat, raczej nie spodziewamy się rewolucji w designie. Czego więc powinniśmy oczekiwać po specyfikacji?

Sony Xperia 10 VIII w detalach

Nowy smartfon Japończyków pojawił się w papierach FCC (Federal Communications Comission), amerykańskiej agencji regulującej rynek telekomunikacyjny. Dokumenty – oprócz potwierdzenia, że Xperia 10 VIII będzie oznaczona w zależności od rynku numerami XQ-GH44, XQ-GH54 oraz XQ-GH74 – skupiają się przede wszystkim na wyposażeniu telefonu związanym z łącznością.

Choć nie powinno to być wielkim zaskoczeniem, tych kilka stron potwierdza, że na pokładzie Sony Xperia 10 VIII znajdzie się Wi-Fi 6e, NFC, 5G oraz moduły nawigacji współpracujące z m.in. GPS, Galileo oraz Glonass.

Wybrane strony z dokumentów FCC dotyczących Sony Xperia 10 VIII (źródło: FCC)

Oprócz tego wiemy, że do testów przygotowano zestaw składający się m.in. z ładowarki XQZ-UC1 zdolnej ładować urządzenia z mocą 30 W oraz słuchawek MDR-EX15AP zakończonych gniazdem minijack. Sugeruje to, że Sony wciąż planuje oferować wejście słuchawkowe 3,5 mm w swoich smartfonach z niższej półki.

Choć na tym szczegóły dotyczące Xperii 10 VIII się kończą, historia serii oraz sugerowany okres premiery jeszcze w 2026 roku sugerują, że smartfon będzie działać w oparciu o układ mobilny Snapdragon 6 Gen 4.

Więcej szczegółów powinniśmy poznać bliżej dnia debiutu telefonu.